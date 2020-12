ANUARIO 2020: Las grandes figuras del arte, el entretenimiento y el deporte que se fueron en un 2020 pandémico

Tal vez el 2020 sea el año, al menos de los últimos tiempos, en el que desde todas partes del planeta muchas personas tuvieron que despedirse de sus seres queridos. Por supuesto, el mundo del entretenimiento no estuvo exento de estas pérdidas.

A días de concluir el 2020, México perdió a uno de sus compositores más importantes de su historia: el maestro Armando Manzanero. En las artes, dijo adiós a uno de los autores más reconocidos de la Generación de la Ruptura, Manuel Felguérez. Desde las pantallas, también despidió a comediantes como Héctor Suárez o Manuel "El Loco" Valdés, y a actores como Cecilia Romo o a Ricardo Blume.

Hollywood también despidió a grandes figuras de la pantalla chica y grande. Los emblemáticos Sean Connery, Kirk Douglas o las sorpresivas muertes de Naya Rivera y Chadwick Boseman sin duda ya han marcado un doloroso 2020.

Este año nos arrebató grandes voces y míticos músicos que marcaron de manera significativa la industria musical. Pese a que varios fueron víctimas de la COVID-19, también hubo quieres perdieron la batalla contra el cáncer y, otros tantos de los que aún se desconocen las causas de su muerte.

Y en los deportes, la muerte de Maradona, uno de los máximos goleadores de la historia, le dio la vuelta a todo el mundo dejando un vacío en su natal Argentina.

Aquí recapitulamos algunas de las figuras más importantes dentro del cine, la televisión, la música y los deportes, que pusieron punto final a su historia en un año caótico marcado por la pandemia del coronavirus. Faltan nombres por mencionar, peor decidido destacar a los más populares.

EN LAS ARTESMANUEL FELGUÉREZ (1928 -2020)





El pintor y escultor mexicano Manuel Felguérez. Foto: Alex Cruz, Cuartoscuro

México perdió con gran dolor al artista zacatecano Manuel Felguérez, Medalla Bellas Artes en 2016, quien falleció el 8 de junio a los 91 años de COVID-19.

Manuel Felguérez fue uno de los autores más reconocidos de la Generación de la Ruptura y fue considerado como el pionero del "arte abstracto" en el país, asentó gran parte de su obra en la capital del país, sus obras lucen en las principales calles y museos.

En sus más de 60 años de actividad, Felguérez elaboró unos 50 murales y esculturas urbanas en México, Colombia, Estados Unidos y Corea del Sur.

QUINO (1932 -2020)

Joaquín Salvador Lavado, conocido como "Quino". Foto: EFE

En tanto, en Argentina dijeron adiós el 30 de septiembre a Joaquín Salvador Lavado, conocido mejor como "Quino". Dibujante creador de Mafalda, la caricatura de la niña contestaria que despertó conciencias en América Latina y el mundo.

El trabajo de Quino impactó a generaciones con su obra y ese es el legado que deja sobre todo para todos los latinos. El dibujante se fue el mismo año que Mafalda, la niña que detestaba la sopa, celebró 50 años de contestar a la represión política.

EN LOS ESPECTÁCULOSKIRK DOUGLAS ( 1916-2020)





Kirk Douglas. Foto: EFE

Kirk Douglas, el último superviviente de los iconos masculinos de la edad de oro de Hollywood, murió el 5 de febrero a los 103 años de edad.

El intenso y musculoso actor del hoyuelo en la barbilla que protagonizó cintas como Spartacus o Lust for Life, entre decenas más, fue nominado a tres premios Óscar a lo largo de su carrera, pero nunca recibió uno.

Douglas se fue considerado como todo un superviviente en Hollywood y como uno de sus rostros más longevos y respetados.

HÉCTOR SUÁREZ (1938-2020)

Héctor Suárez. Foto: Enrique Ordóñez, Cuartoscuro

El actor y comediante Héctor Suárez falleció el 2 de junio a la edad de 81 años después de una dura batalla contra cáncer de vejiga con el que fue diagnosticado desde 2015.

Suárez inició su carrera como actor en 1958 y trabajó en teatro, cine y televisión hasta casi el final de su vida, retratando a través de sus personajes la cotidianidad del país y sus propias experiencias.

A través de personajes como "El no hay", "El Picudo", "Doña Zoila", "El Flanagan", entre otros, Héctor fue marcando su estilo en la comedia mexicana en la que hizo una dura crítica social que hasta lo llevó a recibir amenazas.

NAYA RIVERA (1987 -2020)

Naya Rivera. Foto: AP

La actriz de Glee Naya Rivera murió ahogada el 8 de julio en un lago de California, Estados Unidos, cuando estaba acompañada de su pequeño hijo de 4 años.

La también cantante, de 33 años de edad, había salido a tomar un paseo en bote alquilado. De acuerdo con la investigación, ella habría bajado del bote junto a su hijo para nadar, pero un accidente provocó que ambos comenzaran a ahogarse. Ella llevó a su hijo de vuelta al barco, pero ya no tuvo la fuerza suficiente para salvarse también.

Tras cinco días de búsqueda, el cuerpo de Naya fue hallado flotando en la superficie del lago, dejando así desconsuelo para sus seguidores que la conocieron desde la serie.

RAYMUNDO CAPETILLO (1943-2020)

Raymundo Capetillo. Foto: Guillermo Perea, Cuartoscuro

Raymundo Capetillo, actor mexicano reconocido por su participación en diferentes telenovelas, falleció el 12 de julio por complicaciones relacionadas a la COVID-19. Tenía 77 años de edad.

EL "LOCO" VALDÉS (1931-2020)

Manuel Valdés. Foto: Fernando Aceves, Cuartoscuro

El actor y comediante, Manuel "El Loco" Valdés falleció a causa del cáncer de cerebro que padecía desde 2017, la mañana del 28 de agosto a los 89 años de edad.

Su nombre real es Fernando Manuel Alfonso Gómez de Valdés, quien nació en Ciudad Juárez, en el estado Chihuahua, rodeado de una familia grande y talentosa, pues entre sus hermanos se encuentran figuras reconocidas como Germán Valdés "Tin-Tan" y Ramón Valdés "Don Ramón".

"El Loco" Valdés, como era conocido, desarrolló una vida en la pantalla grande durante la Época de Oro del cine mexicano y en la televisión. Gracias a su humor poco elaborado se ganó su apodo y el cariño y las carcajadas del público mexicano.

CECILIA ROMO (1945-2020)

Cecilia Romo. Foto: Especial

La actriz mexicana Cecilia Romo falleció el 31 de agosto a los 74 años a causa de COVID-19, después de permanecer 169 días internada en el hospital.

Cecilia Romo participó en proyectos de cine y televisión como El segundo aire, Cadenas de amargura, Vivir a destiempo, Mujeres asesinas o Juro que te amo, y en obras como La jaula de las locas o Hello, Dolly!

CHADWICK BOSEMAN (1976-2020)

Chadwick Boseman. Foto: Black Panther, Facebook

Tal vez la muerte de protagonista de Pantera Negra haya sido la más sorpresiva del año. La noche del 28 de agosto se supo la noticia de su deceso a acusa del cáncer, una enfermedad que mantuvo de forma privada.

Además de inspirar a millones por todo el mundo con su interpretación de Black Panther, Boseman hizo grandes papeles como los ídolos negros Jackie Robinson y James Brown que también marcaron su carrera.

Marvel ha confirmado Black Panther II, pero afirma que no sustituirá a Chadwick Boseman en ella.

DIANA RINGG (1938-2020)

Diana Rigg. Foto: HBO

La actriz británica Diana Rigg, conocida por sus papeles en series como Juego de tronos y Los Vengadores, falleció el 10 de septiembre a los 82 años de edad.

La actriz, que será recordada por papeles como Emma Peel y Lady Olenna Tyrell, falleció en su casa acompaña de su familia.

SEAN CONNERY (1930-2020)

Sean Connery. Foto: James Bond 007, Facebook

Sean Connery, el primer actor en dar vida a James Bond, murió el 31 de octubre a los 90 años, dejando un extenso legado cinematográfico a sus espaldas, aunque siempre se le recordará por ser el 007.

El que para muchos fue el mejor Bond, James Bond de la saga falleció de insuficiencia cardíaca y vejez.

RICARDO BLUME (1933-2020)

Ricardo Blume. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro

El actor y director peruano Ricardo Blume falleció el 30 de octubre. Tenía 87 años de edad. Nacido en Lima, Perú, tuvo una amplía trayectoria como actor en México. El teatro fue su alma mater y la televisión el foco de su imagen.

En 2014 recibió la Medalla Bellas Artes que concede el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) a quienes se han caracterizado por su trayectoria, así como por sus aportaciones en el mundo del arte y la cultura.

FLOR SILVESTRE (1930-2020)

Flor Silvestre. Foto: AP

La cantante y actriz mexicana Guillermina Jiménez Chabolla, conocida artísticamente como Flor Silvestre, falleció el 25 de noviembre a los 90 años de edad.

Conocida como el Alma de la canción ranchera, Flor Silvestre fue un ícono de belleza y talento y es recordada por su gran voz, su amplia trayectoria como actriz de la Época de Oro del cine mexicano (1933-1964) y por ser la matriarca de una de las familias que ha dejado un importante legado en la música vernácula mexicana.

DAVID PROWSW (1935-2020)

El actor británico David Prowse. Foto: EFE

David Prowse, quien interpretó a Darth Vader en la trilogía original de Star Wars, murió por complicaciones relacionadas con el COVID-19 a los 85 años de edad, el 28 de noviembre.

El maestro Armando Manzanero. Foto: Saúl López, Cuartoscuro

EN LA MÚISCAARMANDO MANZANERO (1935-2020)

El compositor mexicano Armando Manzanero, intérprete de grandes éxitos como "Somos novios", "Adoro" y "Esta tarde vi llover", falleció la madrugada del lunes 28 a causa de la COVID-19. Tenía 86 años.

El cantautor falleció a causa de un paro respiratorio. Había sido internado luego de contraer COVID-19 y, a pesar de que superó el virus, los problemas en sus riñones complicaron su estado de salud.

Reconocido por su trayectoria por la Academia de la Grabación, así como por Billboard y ASCAP, compuso cerca de 400 canciones entre las que también se destacan "Adoro" y "Contigo aprendí". Raphael, Tony Bennett, Diego "El Cigala", Luis Miguel y Elis Regina fueron otros de los artistas que interpretaron sus creaciones, temas que han resistido la prueba del tiempo.

Además de autor, intérprete y productor, Manzanero colaboró con artistas de renombre como José José, Angélica María, Alejandro Sanz y Miguel Bosé, quienes lo consideraban un maestro entre maestros.

ÓSCAR CHÁVEZ (1935-2020)

El cantautor mexicano se encuentra estable. Foto: AP

El cantautor mexicano Óscar Chávez fue una de las víctimas del COVID-19. Luego de haber permanecido hospitalizado en el hospital Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, el "Caifan de Caifanes" falleció con 85 años.

Su producción discográfica se compone por mas de 20 título. Entre sus álbumes se incluye música tradicional mexicana, latinoamericana, canciones de amor de su autoría, parodias políticas y temas vinculados a movimiento sociales, como el de México 68, Canciones de la Guerra Civil y resistencia española y Chiapas.

LITTLE RICHARD (1961-2020)

Little Richard, auténtico mito del rock and roll. Foto: EFE

Richard Wayne Penniman, mejor conocido como Little Richard, murió el pasado 9 de mayo a los 87 años de edad.

Little Richard, fue considerado uno de los padres del rock and roll. El pianista sorprendió con su música al combinar góspel y R&B.

YOSHIO (1949-2020)

El cantante Yoshio. Foto: Especial

Luego de permanecer hospitalizado debido a complicaciones causadas por la COVID-19, el cantante mexicano Yoshio pasó a mejor vida el pasado 13 de mayo.

Yoshio fue reconocido en las décadas de los setenta y ochentas por sus baladas románticas, entre sus temas más destacados se encuentran "Reina de Corazones", "Lo Que Pasó, Pasó", "Ámame", "Samurai" y "Qué Vas a Hacer Conmigo".

CHARLIE MONTTANA (1961-2020)

Charlie Monttana se volvió un ícono del rock mexicano. Foto: Saúl López, Cuartoscuro

Charlie Monttana, ícono del rock mexicano autodenominado "Novio de México", murió a los 58 años de edad. Junto a Alex Lora, El Tri, El Haragán y Lira N´ Roll, Monttana se convirtió en uno de los máximos exponentes del rock urbano.

"El vaquero rockanrolero", "Tu mamá no me quiere", "De que el amor apesta" y "Pinche vatito" fueron algunas de las canciones que marcaron su carrera.

PAU DÓNES (1966-2020)

Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo durante una rueda de prensa celebrada en el teatro Metropolitan en el año 2015. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro

Con tan solo 53 años de edad, el cantautor Pau Donés, vocalista del grupo Jarabe de Palo, se despidió del plano terrenal. A días de haber publicado "Tragas o escupes", su último álbum de estudio que pareciera sirvió como carta de despedida, Donés perdió una larga batalla contra el cáncer.

"La flaca", "Depende", "Humo" y "Grita" fueron algunas de los temas que Donés catapultó como grandes éxitos de la música española.

ENNIO MORRICONE (1928-2020)

El compositor y director de orquesta italiano, Ennio Morricone. Foto: EFE

El compositor italiano Ennio Morricone, responsable de la banda sonora de más de un centenar de películas y series de televisión, falleció el pasado 6 de julio a la edad de 91 años.

Entre las bandas sonoras más aplaudidas de Morricone se encuentran El bueno, el feo y el malo, Por un puñado de dólares, Cinema Paradiso y Los 8 más odiados, cinta de Tarantino que le valió un Óscar.

EDDIE VAN HALEN (1955-2020)

Eddie Van Halen, cofundador de Van Halen. Foto: AP

Eddie Van Halen, cofundador de Van Halen, perdió la batalla contra el cáncer de garganta a los 65 años de edad.

Con sus distintos solos, Eddie Van Halen ayudó a destronar a la música disco de las listas de éxitos a finales de los 70 con el álbum debut homónimo de su banda. La agrupación Van Halen, logró posicionarse entre los 20 artistas con mayores ventas de todos los tiempos y entró al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2007.

Lamentablemente los seis talentos antes mencionados no fueron los únicos que dejaron un vacío dentro de la industria musical este año. Otros artistas mexicanos que partieron fueron el cantante Yoshio, Tere Farfissa, fundadora de Las Ultrasónicas; Luis César Aguirre Salmerón, exintegrante y fundador de Los Estrambóticos; y Armando Cardona, integrante de La séptima banda. Del lado internacional también se encuentran Spencer Davis; Paul Matters, exbajista de AC/DC; el rapero Fred the Godson; Matthew Seligman; John Prine; Justin Townes Earle; Malik Abdul Basit, miembro fundador de The Roots; el rapero Huey; Candy Groves; Bill Withers; Kenny Rogers y Neil Peart.

EN LOS DEPORTESEl deporte no quedó exento y en 2020 perdió a algunas de sus figuras más importantes. Disciplinas como la lucha libre, el básquetbol y el futbol dijeron adiós a varios de sus representantes que serán recordados por sus logros.





LA PARKA (1966-2020)

La Parka fue la principal figura de la AAA. Foto: Francisco Balderas / Cuartoscuro

En los primeros días de 2020, la lucha libre mexicana se despidió de unos de sus grandes ídolos de los últimos años: "La Parka". El 11 de enero Jesús Alfonso Escobaza, nombre real del enmascarado, murió a los 54 años en su natal Hermosillo, Sonora.

Luego de permanecer varios meses hospitalizado tras sufrir un accidente durante una función en la Arena Monterrey, "La Parka" finalmente perdió la vida debido a una falla renal que provocó que recibiera respiración asistida. Horas más tarde fallas en sus pulmones y riñones causaron su deceso.

"La Parka" fue la principal figura de la empresa Lucha Libre AAA Worldwide. Durante sus 33 años de carrera luchística, obtuvo la Copa Triplemanía, la Copa Antonio Peñas y las máscaras de otros luchadores como Cibernético y Gigante Drako. Además fue el máximo ganador del Torneo de Reyes.

KOBE BRYANT (1978-2020)

El repentino fallecimiento de Kobe Bryan causó conmoción en todo el mundo. Foto: EFE

Una de las muertes más inesperadas de 2020 fue la del legendario jugador de baloncesto Kobe Bryant.

El 26 de enero, el exastro de los Los Angeles Lakers, perdió la vida a los 41 años de edad en un accidente del helicóptero en donde también falleció Gianna Bryant de 13 años, hija de Kobe.

Kobe es considerado como uno de los mejores jugadores de la NBA de todos los tiempos. Formó parte 18 veces del equipo de las estrellas durante sus 20 años de carrera con los Lakers.

"Black Mamba" fue elegido en la primera ronda del draft de 1996 y ganó cinco anillos de la NBA, dos premios al jugador más valioso (MVP) de las finales de la NBA y fue el MVP de la liga en 2008.

Los Lakers, equipo donde se vonvirtió en leyenda, retiró las dos camisetas de Kobe, la número 8 y la 24, convirtiéndose así en el único jugador en la historia del equipo en recibir ese honor.

IGNACIO TRELLES (1916-2020)

Nacho Trelles fue el técnico más ganador en la historia del futbol mexicano. Foto: Especial

El 25 de marzo, el legendario Ignacio Trelles falleció a los 103 años de edad a causa de un infarto.

Trelles era considerado como uno de las voces más calificadas dentro del futbol mexicano. Además ostenta la marca del mejor estratega del balompié nacional al conquistar un total de 15 títulos nacionales e internacionales.

Como futbolista, Trelles militó en el Club Necaxa (1934-1943), América, F.C. Monterrey, Vikings de Chicago y C.F. Atlante. Como entrenador, dirigió la Selección Mexicana y los banquillos de equipos como el América, Puebla y Cruz Azul, entre otros.

Con la Selección Nacional, Don Nacho consiguió ir a los Mundiales de Suecia en 1958, Chile en 1962 e Inglaterra en 1966.

Durante su amplia trayectoria en el futbol nacional, Trelles dirigió mil 83 juegos y se alzó con 463 victorias.

El entrenador más exitoso en la historia de la Primera División se retiró el 15 de junio de 1991.

ERNESTO CANTO (1959-2020)

Canto es considerado uno de los deportistas más grande de América Latina en el siglo XX. Foto: Twitter, @COM_Mexico

El 20 de noviembre, el marchista Ernesto Canto, campeón olímpico de la caminata de 20 kilómetros en Los Ángeles 1984, falleció por complicaciones derivadas de un cáncer agresivo.

El Comité Olímpico Mexicano informó el deceso del exdeportista de 61 años, único atleta olímpico del país en ganar todos los títulos posibles de su deporte.

Canto nació en la Ciudad de México el 18 de octubre de 1959. Se dio a conocer como un grande del atletismo al ganar la Copa Mundial de Valencia de 1981, aunque su primer gran triunfo fue el 7 de agosto de 1983 en Helsinki, donde se convirtió en campeón de la marcha de 20 kilómetros y ganó la primera medalla de los primeros campeonatos mundiales de atletismo.

DIEGO ARMANDO MARADONA (1960-2020)

Maradona alzando la Copa del Mundo. Foto: UNAM

El deporte mundial se conmocionó por la muerte del astro argentino Diego Armando Maradona, uno de los mejores futbolistas de la historia, que falleció de un paro cardíaco el 25 de noviembre en su casa en la provincia de Buenos Aires.

La noticia dio la vuelta al mundo cuando algunos medios locales informaron que "el Pelusa"´, de 60 años, había sufrido un paro cardíaco que terminó con su vida.

La FIFA, la Conmebol y la UEFA, jugadores activos y estrellas del fútbol ya retiradas, los rivales más enconados que tuvo y sus mejores amigos también se pronunciaron con sentidos mensajes por la muerte del Diego.

Maradona es una leyenda del futbol mundial. Con la Albiceleste ganó la Copa del Mundo sub-20 de Japón 1979 y luego, en México 1986, hizo su nombre inmortal al anotar el mejor gol del siglo XX y el tanto con "La mano de Dios" a Inglaterra en cuartos de final del Mundial que Argentina ganó.

El "D1OS" del fútbol fue velado en la Casa Rosada en donde a pesar de la pandemia miles de personas se congregaron para despedir a su ídolo. Finalmente Maradona fue sepultado en el cementerio Jardín Bella Vista, a unos 40 kilómetros de la capital argentina, donde también están los restos de sus padres.

PAOLO ROSSI (1956-2020)

Fue en el Mundial de 1982 en el que Paolo Rossi fraguó su leyenda. Foto: Twitter @PablitoRossi

Paolo Rossi, el héroe de la selección de Italia que ganó el Mundial de España de 1982 en la final ante Alemania, murió el pasado 9 de diciembre a los 64 años de una enfermedad incurable.

Rossi, nacido el 23 de septiembre de 1956 en Santa Lucía, se convirtió en el gran héroe de la selección italiana que ganó el Mundial de España de 1982 tras conseguir el gol de la victoria de la final ante la selección de Alemania que comandaba Rumennnigge.

Tras dar su primeros pasos en el Como Calcio explotó como jugador en el Vicenza, con el que logró el ascenso a la primera división, aunque fue en la Juventus donde destacó definitivamente como un delantero letal para retirarse en 1987 en el Hellas Verona.

Fue en el Mundial de 1982 donde se fraguó su leyenda y al que llegó tras haber estado sancionado durante dos años acusado de intervenir en apuestas.

Su gran rendimiento en ese mundial fue premiado poco después con el Balón de Oro.

DR. ALFONSO MORALES (1949-2020)

Su trayectoria dentro de la lucha libre le valió ser inducido al Salón de la Fama Lucha Libre AAA Worldwide en 2018. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro

El Doctor Alfonso Morales, uno de los cronistas más importantes del deporte mexicano, falleció el pasado 17 de diciembre luego de luchar por meses con una deficiencia renal.

Compartió micrófonos con grandes cronistas como Pedro "Mago" Septién, Jorge "Sony" Alarcón Rubio y Antonio Andere, pero sin duda, el trabajó que lo catapultó a la fama fue como narrador de lucha libre. Junto a Arturo "El Rudo" Rivera formó una dupla que es recordada en la actualidad.

Su trayectoria dentro de la lucha libre le valió ser inducido al Salón de la Fama Lucha Libre AAA Worldwide en 2018.Alfonso Morales se alejó de la televisión en 2016. Desde entonces trabajaba como columnista de un diario deportivo.