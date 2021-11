Anulan certificado de estudios a alumno de la UAQ acusado de zoofilia

Durante sesión del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se dio a conocer la expulsión de un alumno a quien se le imputan hechos relacionados con zoofilia o bestialismo.

Extraoficialmente se dijo que la situación se dio en el campus Amazcala en la Facultad de Ciencias Naturales, donde al parecer el estudiante violentó a unas borregas y cabras.

Las autoridades educativas aseguraron que se trata del único caso en su tipo que se ha presentado en la máxima casa de estudios e involucra a un alumno de la escuela de Veterinaria, quien fue reportado a las autoridades escolares por sus compañeros.

Explicaron que el coordinador de la carrera informó la situación a la rectora y al abogado de la UAQ; la Comisión Instructora realizó una investigación, emitió su dictamen a la Comisión de Honor y Justicia y esta última calificó los hechos como graves.

En este tenor, la comisión envió su propuesta de sanción al Consejo Universitario, integrado por docentes y alumnos de todas las facultades, siendo esta última instancia la que avaló la expulsión del alumno.

"Lo denunciaron los propios estudiantes, compañeros, al coordinador de la carrera, que hoy es el director. El coordinador de la carrera, en su momento, me lo hizo saber a mí, lo llevaron a la oficina del Abogado General, se abrió la investigación se mandó a la Comisión Instructora y la Comisión Instructora es la que llevó a cabo todo el procedimiento para poder dictaminar la responsabilidad", comentó la rectora, Teresa García Gasca.

Al resolver el expediente 07/CI/2021 de la Comisión de Honor y Justicia se determinó expulsarlo, dar vista a la Secretaría de Educación Pública y dejar sin efecto su certificado total de estudios, así como los créditos obtenidos.

"Para la Universidad esto no es, para nada, un buen resultado, porque ya se le ha invertido recurso, tiempo, todo a la formación de un recurso humano muy valioso que, lamentablemente, tiene que ser generado a este nivel", mencionó.

Ante este caso, la rectora expuso que la Universidad deberá analizar la forma de crecer las medidas para evitar que ocurran situaciones similares.

Explicó que la Universidad sí se adapta a las necesidades y ahora, algunas facultades incluyen en sus procesos de ingreso evaluaciones psicológicas a sus aspirantes.

"No estamos exentos de que situaciones complejas sucedan; los procesos de admisión incluyen ya exámenes no solo de habilidades, psicométricos, también muchas facultades han incluido ya estudios de personalidad", expresó.