Anuncia AMLO apoyo a gobernadores entrantes con pago de nóminas

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno federal ayudará a los gobernadores entrantes al pago de nómina para los trabajadores del Estado, y señaló que se busca que los mandatarios locales participen en la coordinación de los programas federales.

El mandatario federal señaló que esta nueva coordinación con los gobernadores no implica la desaparición de la figura de los superdelegados del gobierno federal.

Ayer lunes, afuera de Palacio Nacional, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, informó que tras una reunión con el Presidente de la República se acordó que las acciones del gobierno federal en esa entidad serán concentradas y coordinadas a través de él.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal reconoció que muchos de los nuevos gobernadores están encontrado un déficit en recursos.

"Se trata de reunirnos con todos los gobernador que están entrando para ayudarlos el que podamos, trabajar de manera coordinada. Muchos están recibiendo sus gobiernos, pues con déficit, con falta de recursos, tienen deudas, de corto, de mediado y de largo plazo, y estamos haciendo el compromiso con ellos para ayudarlos para que se de prioridad al pago de las nóminas, que no se retrasen los pagos a los trabajadores al servicio del Estado", dijo el presidente.

"Esto incluye, desde luego a trabajadores de la salud, de la educación y servidores públicos del gobierno. Entonces que no falte el recurso para la nómina, y el que también puedan ellos participar más en la coordinación de los programas de Bienestar y en todas las acciones del gobierno federal en los estados".

Este fin de semana, en su gira de trabajo por Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador también acordó con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, que sería su representante y quien coordinaría todas las acciones del gobierno en esa entidad.

"Él (el gobernador) va a representar, como fue la voluntad del pueblo, a los michoacanos, pero también va a ser mi representante en Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, él me va a representar y va a coordinar todas las acciones del gobierno federal en Michoacán", dijo el Ejecutivo federal en Morelia.