Anuncia el PAN que 58 de sus diputados buscarán reelección

El coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, informó que 58 de los 77 diputados que conforman su bancada han manifestado su intención de ir a buscar la reelección. En conferencia de prensa virtual Romero Hicks dijo que todavía hay que esperar para conocer si esos 58 legisladores logran concretar su candidatura, pues falta la definición de su propio partido, y de la posible alianza electoral con el PRI y el PAN.

"A este momento 58 de los compañeros han manifestado el interés de postular una posible reelección, 58 de 77, ahora habrá que ver los procesos del partido y los calendarios. Mi posición es postularme a la reelección por el cuarto distrito de Guanajuato, pienso reelegirme y lo que venga, esa es mi convicción en este momento". De manera paralela, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que 40 diputados federales de su bancada se han contagiado de Covid, y esto lo calificó como devastador, porque reveló que ha habido casos de legisladores que se han infectado por segunda vez. "En este momento más de la mitad y varios ya han tenido por segunda ocasión, pero por respeto a las personas debo guardar la información confidencial, sí ha sido devastador y más de la mitad se han contagiado, en el caso de quien habla he corrido con mucha suerte: 21 pruebas de Covid y he esquivado 21 veces los balazos", explicó.

En esta conferencia, Romero Hicks adelantó que él decidió buscar la reelección por el cuarto distrito de Guanajuato y aseguró que hasta ahora él ha corrido con suerte porque ha esquivado 21 veces los balazos, porque se ha hecho ese mismo número de pruebas y ha salido negativo. "En este momento más de la mitad y varios ya han tenido por segunda ocasión, pero por respeto a las personas debo guardar la información confidencial, sí ha sido devastador y más de la mitad se han contagiado, en el caso de quien habla he corrido con mucha suerte: 21 pruebas de Covid y he esquivado 21 veces los balazos", dijo.

Este miércoles, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri (PRI), reveló que ha escuchado que en prácticamente todas las bancadas, que conforman la 64 Legislatura en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se les ha pedido a sus legisladores que vayan por la reelección en las próximas elecciones federales. En conferencia de prensa virtual, Dulce María Sauri recordó que no pasa nada si los actuales diputados federales presentan su solicitud de intención de ir por la reelección, y al final, sus partidos políticos deciden no postularlos.