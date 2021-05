Anuncia Encuentro Solidario iniciativa para castración química a violadores y pederastas

El presidente nacional del Partido Encuentro Solidario, Hugo Eric Flores anunció que los diputados de su partido impulsarán, en la próxima legislatura, una iniciativa para castigar a violadores, pederastas y abusadores sexuales con la castración química.

Se trata de una sanción, aseguró, que evitará la reincidencia.

"Los delitos de trata de personas y pedofilia deben alcanzar penas superiores. En el caso de la violación, a reincidentes, aunque algunos defensores de derechos humanos se opongan, debe ya castigarse con castración química. En el caso de los pederastas, uno de los delitos más abominables, no hay duda además de las penas existentes debe también legislarse ya la castración química", declaró en conferencia de prensa.

La sanción, expuso, irá acompañada de tratamiento psicológico y psiquiátrico, mismo que sería obligatorio para todos los sentenciados.

Adriana Sarur, vocera del PES, pidió a la ciudadanía romper el pacto patriarcal, y condenó además a los partidos que han impulsado candidaturas de personas acusadas por agresiones sexuales.

"Son lamentables estas postulaciones de candidatos con presunciones de violaciones, con presunciones de un manoseador, esa no es una presunción porque lo vimos en los videos y si este personaje lo hace en videos públicos ¿qué hará en privado? ¿Por qué postulan a este tipo de personajes? ¿Por qué un violador como el Diputado Samuel de Puebla no está en la cárcel?", denunció la también aspirante a Diputada Federal.