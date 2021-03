Anuncia López Obrador reforma para abrir expedientes de funcionarios ligados con actos de corrupción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana una nueva iniciativa que busca modificar las leyes y permitir que todos los expedientes de funcionarios vinculados con delitos de corrupción sean abiertos al público. Hoy están protegidos por razones del debido proceso.

"Voy a enviar pronto una iniciativa de reforma para que no haya secreto, para que no se guarden los expedientes cuando se trata de servidores públicos que cometen actos de corrupción porque de acuerdo con el llamado debido proceso, se tienen que mantener estos expedientes en secreto", dijo.

Desde Palacio Nacional, el mandatario señaló que en el caso de los particulares, "para no violar sus derechos humanos, se reserven unos nombres en los juicios"; sin embargo, consideró que en los casos de los servidores públicos, "el que roba viola derechos humanos", por lo que "hay que transparentar la vida pública".

"Hay que transparentar todo. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. La transparencia es una regla de oro de la democracia y no debe haber intocables. El Presidente de México ahora no tiene fueros, puede ser juzgado por cualquier delito como cualquier ciudadano. Si es así con el Presidente, ¿por qué no va a ser así con otros servidores públicos?", se preguntó.

Apenas el pasado 19 de febrero, Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que elimina el fuero presidencial para que los mandatarios del país puedan ser juzgados mientras están en el cargo.

La reforma, impulsada por el Gobierno, modifica el Artículo 108 de la Constitución, que establece que el Presidente sólo puede ser acusado de traición a la patria y delitos graves mientras esté en el cargo.

Además, señala que el Presidente podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común.

El decreto también aclara que para proceder penalmente contra el Presidente, debe ser acusado ante el Senado en los términos del Artículo 110.

La propuesta constitucional fue aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado de México, y avalada por los parlamentos locales de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México.

Posteriormente, debía ser aprobada por el Congreso federal, avalada por al menos 17 parlamentos locales y ratificada por el Ejecutivo.

La supresión del fuero forma parte del combate a la corrupción y la supresión de privilegios iniciada por el actual Presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien también ha buscado vender el avión presidencial y rechazó vivir en la residencia presidencial de Los Pinos.

López Obrador ha convocado también una consulta ciudadana para 2021, en la que los mexicanos decidirán si el Gobierno debe investigar y en su caso denunciar por corrupción a los expresidentes del país.

Además pretende convocar un referéndum en 2022, en el que los ciudadanos decidirán si él debe dejar el cargo o completar su mandato hasta 2024.