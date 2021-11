Anuncia Morena que discusión de reforma eléctrica de AMLO se extenderá hasta 2022

Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados informó que la discusión sobre la Reforma Energética se llevará a cabo hasta 2022 y no en el actual periodo que concluye el 15 de diciembre de este año.

Aunque desmintió las versiones de que la conclusión total del periodo integral de la discusión y aprobación de la reforma se posponía para el próximo año, el morenista anunció que se trata de "una reforma esencialmente técnica, no política" que requiere análisis de especialistas.

"Todos los grupos parlamentarios podrán proponer invitados y se abrirá un micrositio para que las y los ciudadanos interesados se inscriban y participen", explicó sobre la organización de los trabajos que se retomarán hasta enero.

Debido a la transcendencia de la iniciativa de reforma sobre la industria eléctrica, Rodríguez González detalló se establecerá un acuerdo marco que dé paso a su análisis, con el fin de construir y fortalecer las bases de los trabajos legislativos, en coordinación con la Comisión de Puntos Constitucionales.

Este acuerdo se definirá y establecerá la próxima semana, para que sesionen de manera conjunta las juntas directivas de las comisiones unidas, las cuales no tendrán receso en estas semanas y continuarán en enero sus actividades para profundizar el estudio hacia la construcción del dictamen.

Además, comentó que se han sumado comentarios de los distintos grupos en torno a que el Parlamento Abierto, que se realizará sobre el tema, sea a lo largo de 12 jornadas.

Rodríguez González había señalando que en la Cámara de Diputados se discutiría el tema en el actual periodo ordinario, estimando que para el 15 de abril del 2022 se concluiría el proceso legislativo, incluida la aprobación de la Reforma Eléctrica en el Congreso Federal y en 17 congresos locales.

Anteriormente, en entrevista con medios de comunicación, dijo que la Reforma Eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador podría ser analizada para mejorarla y fortalecerla, pero manteniendo el espíritu que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Por su parte, la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, fue cuestionada el jueves en su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, acerca de la iniciativa de Reforma Eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Creo enormemente en la división de poderes y creo en la capacidad que se tiene en cada uno de los mismos y que ustedes son capaces de tomar decisiones y poder votar de acuerdo a lo que les corresponde. No me toca a venir a cabildear ni aquí ni en ningún lado, ni con mi marido cabildeo el recurso que me da o que compartimos", dijo al respecto.

La Reforma Eléctrica del Presidente está en manos de una porción de legisladores del PRI, sin los cuales no podrán salir adelante los cambios propuestos a la ley que buscan revertir las modificaciones hechas en el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto.

Por lo que esta reforma se ha vuelto la prioridad para los legisladores de Morena quienes tendrán que lidiar con la resistencia de los partidos de oposición.

Y aunque el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, se comprometió con el mandatario federal en sacar adelante su propuesta de Ley con intenciones de que saliera antes de finalizar el periodo ordinario de sesiones, el próximo 15 de diciembre, era un panorama poco probable.

Morena cuenta con 201 votos, con los 33 del Partido del Trabajo (PT) y los 43 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Es decir, tiene 227 votos, de los 334 que necesita para aprobar una reforma constitucional, para la cual se requiere del respaldo de las dos terceras partes del Congreso.