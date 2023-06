Anuncia Zoé Robledo que buscará la gubernatura de Chiapas en 2024

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 14 (EL UNIVERSAL). - El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo anunció que buscará contender por la gubernatura de Chiapas el próximo año.

En sus redes sociales publicó un video en el que asegura que participará en la elección local, pero no dio fecha para separarse del cargo en el Seguro Social.

"Mi destino es Chiapas. Sí soy uno de los ocho de los que el presidente habló hoy por la mañana. ¿Cuándo? Ya lo dijo también el presidente, todo a su tiempo", comentó.

"Así que ya lo saben no hay dudas. Chiapas bien vale tomar el riesgo", afirmó.

Añadió que permanecerá en el IMSS, hasta que inicie el proceso electoral, que será en noviembre, según marca el calendario del Instituto Nacional Electoral (INE).

"En este momento hay que concentrarnos en el encargo, que no es menor, y que tiene que ver con el sistema de salud. No soy de los que dejan las cosas a medias para emprender una tarea", dijo Robledo Aburto.