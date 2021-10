Anuncian a integrantes de la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció los nombres de los 5 expertos que conformarán en breve la Comisión para la Verdad y la Justicia de la Guerra Sucia.

Los nombres son Abel Barrera, director del Centro de Derechos la Voz de la Montaña Tlachinollan; Eugenia Allier Montaño, doctora investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

David de Jesús Fernández Dávalos, secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades de la Compañía de Jesús y exdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro; Aleida García Aguirre, historiadora y experta en documentación de casos de tortura en México; Carlos Alonso Pérez Ricart, profesor e investigador del CIDE.

Alejandro Encinas, a través de un video expuso que Comité de Selección de los expertos de la Comisión para la llamada Guerra Sucia eligió de entre 24 candidatos que a quienes se realizaron entrevistas a los 5 que conformarán parte de este mecanismo.

Acompañado por Alicia de los Ríos, representante de las víctimas y sobrevivientes de la Guerra Sucia, y Guillermo Fernández, representante de la ONU-DH en México, los otros candidatos que no fueron elegidos tienen la capacidad y conocimiento para ayudar a la nueva comisión.

"No ha sido fácil el proceso de selección, por su experiencia y gran valor, consideramos que muchos podrían ayudarnos en todos los trabajos de la comisión independientemente de que no formen parte", agregó.

El funcionario confió "que sea un proceso exitoso y estaremos dando cuenta a la opinión pública de cómo avanza en el desarrollo de las investigaciones sobre este lamentable episodio de la historio reciente de nuestro país".

Cabe destacar que la Guerra Sucia comprende desde el final de la década de 1960 hasta finales de los años 1980 y se refiere a las acciones del Estado mexicano en contra de activistas, estudiantes, opositores y grupos subversivos que derivaron en casos de tortura, asesinatos y desaparición forzada por parte de militares, policías y agentes de diversas corporaciones.