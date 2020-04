Anuncian multas, cierre de tiendas y "Hoy no circula" en Tamaulipas

Sanciones económicas y administrativas, cierre de comercios, programa no circula en Reynosa, Matamoros, Tampico, Altamira, Madero, Mante, San Fernando, Nuevo Laredo, Victoria y Rio Bravo, así como la instalación de filtros carreteros con San Luis, Veracruz y la frontera con Estados Unidos, anunció el Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca para el estado de Tamaulipas.

El mandatario estatal indicó, que emitirá un decreto por medio del cual se reforzarán las acciones preventivas para erradicar el coronavirus en el estado.

Para reforzar estas acciones, se establecerán las sanciones respectivas, dijo el Gobernador, en el decreto que se publique y que va, desde una multa económica, hasta arresto administrativo, que podrá sustituirse por trabajo comunitario en caso de no sujetarse a las disposiciones señaladas.

"Sabemos que estamos en momentos difíciles y ampliar el aislamiento social, tendrá consecuencias económicas, pero también estamos preocupados, estamos tomando las mejores decisiones para salvar a las empresas y los trabajos, nos enfrentamos a la peor crisis en la historia reciente de la humanidad cuyas consecuencias, todavía no se tienen claras en el mundo".

Manifestó, que de acuerdo a la terminación de las placas de los vehículos, un día a la semana no deberán circular, medida que se aplicará para unidades mexicanas y extranjeras.

Esto dijo, con excepción de vehículos oficiales, en casos de urgencia o dependencias de trabajo.

"Se determina el cierre total, de forma inmediata, de los centros comerciales, se acordonarán las entradas de estos lugares, el cierre inmediato de los negocios con actividades no esenciales, las únicas actividades que permanecerán activas, serán las farmacias, laboratorios, clínicas, tiendas de alimentos, servicios de agua, gas y gasolineras", dijo el gobernador.

Indicó que las tiendas de alimentos o cadenas de autoservicio, se intensificarán las verificaciones para que éstas cumplan con las medidas del uso de cubrebocas, antibacterial y sólo permitir el ingreso a una persona por familia, "La desinfección de carritos, el uso de guantes y en los estacionamientos, se verificará que sólo entre una persona por auto. Reforzaremos los filtros sanitarios en la frontera estatal como se ha venido trabajando con el estado de Nuevo León, pero también con San Luis Potosí, Veracruz y la frontera con los Estados Unidos".

Se establecerán filtros sanitarios con personal de Coepris y Seguridad Pública para controlar la movilidad entre municipios que presenten contagios positivos y con ello, reducir la propagación del coronavirus.

"Uso obligatorio del cubrebocas al salir de casa para personas que realizan ejercicio al aire libre, la vigilancia del cumplimiento de estas medidas corresponderá a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad Pública y a las autoridades municipales".