Anuncian protocolo ante nueva marcha contra la gentrificación

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que presentarán un protocolo de seguridad para no afectar a terceros ante la nueva convocatoria de domingo de otra marcha contra la gentrificación.

Aclaró que no habrá represión ni criminalización de las movilizaciones que se puedan generar en esta nueva marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México.

"Presentaremos un protocolo para movilización, siempre respetando la libre manifestación, el derecho a manifestarse en esta ciudad, ustedes saben que es una ciudad de derechos y libertades, pero deber ser pacífica en el sentido de no agredir a terceros", aseguró.

En entrevista tras asistir al 153 Aniversario Luctoso de Benito Juárez en Palacio Nacional, Clara Brugada Molina dijo que este protocolo de seguridad será presentado este sábado por el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho.

"Van a presentar mañana por la mañana estas medidas, este protocolo; va a haber acompañamiento para evitar que haya cualquier situación, no va a haber represión, no va a haber criminalización de las movilizaciones, pero si va a haber un protocolo que garantice que no habrá afectación a terceros", aseguró.

La mandataria capitalina recordó que hay dos o tres carpetas de investigación sobre los hechos ocurridos en la pasada marcha contra la gentrificación en la Roma y Condesa.

"Se les está dando seguimiento, por supuesto que sí", comentó Clara Brugada.

Sheinbaum llama a la no violencia

Hoy por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a que no haya violencia en la nueva marcha contra la gentrificación, como se registró en la pasada llevada a cabo en la colonia Condesa.

En su conferencia mañanera de este viernes 18 de julio la presidenta reconoció las acciones anunciadas por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, contra este fenómeno.

"Que no haya violencia, que el problema no es la gente que nos viene a visitar", dijo al referir que las personas extranjeras deben ser respetuosas de las leyes mexicanas. Insistió en que no debe haber discriminación por parte de extranjeros que vienen a México.

"Que no haya violencia, en México hay derecho a la manifestación, a la libre expresión, aunque algunos digan que no, es falso. Y que se manifiesten pacíficamente, pues el diálogo que tienen con la jefatura de Gobierno, Clara es muy buena jefe de Gobierno", dijo la presidenta.