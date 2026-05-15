Anuncian relevo en Pemex

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un relevo en la Dirección General de Petróleos Mexicanos (Pemex), de manera que Víctor Rodríguez Padilla dejará su lugar a Juan Carlos Carpio Fragoso, quien se desempeñaba como director corporativo de Finanzas de la empresa estatal.

"Cuando gané la Presidencia, le dije a Víctor: ´Quiero pedirte un favor. Ven, ayúdame en Pemex´. Y me dijo: ´Sí, sí te ayudo en Pemex, pero con una condición: solamente un año y medio, porque quiero regresar a la academia´", dijo la Titular del Ejecutivo federal a través de un video publicado en X.

La Presidenta recordó que conoce a Rodríguez Padilla desde sus años como estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ambos cursaron Física y, posteriormente, estudios en ingeniería energética. Destacó su trayectoria académica y aseguró que durante su gestión realizó "un trabajo sobresaliente" al frente de la petrolera.

Sheinbaum informó que Rodríguez Padilla continuará colaborando en el sector energético como director del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias.

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Más desafíos

Durante el año y medio en el que Víctor Rodríguez Padilla estuvo al frente, los pasivos totales de la empresa disminuyeron de 100 mil millones a 79 mil millones de dólares, mientras que las deudas con proveedores y contratistas se han mantenido en alrededor de 20 mil millones de dólares, con esfuerzos de refinanciamientos, pero con retrasos en los compromisos de pago de la petrolera.

Expertos en materia energética han señalado que estas mejoras se dan a partir del apoyo del gobierno federal.

Aun así, Pemex reportó a finales de abril una pérdida por 46 mil millones de pesos correspondiente al primer trimestre de 2026.