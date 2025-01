Anuncian remodelación del AICM; invertirán 8 mil mdp

Para la Copa Mundial FIFA 2026, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la remodelación estética, funcional y operativa del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) "Benito Juárez".

En la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum Pardo de este viernes 10 de enero en Palacio Nacional, el almirante Raymundo Pedro Morales, titular de la Secretaría de Marina, destacó las reparaciones en el AICM para que permita mejorar las condiciones de servicio y seguridad, con miras al Mundial 2026.

El almirante Juan José Padilla Olmos, director general de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, describió que se trabaja en la mejora de sus servicios y pistas, con una inversión de 8 mil millones de pesos.

"No se requerirá del presupuesto de la federación debido a que se realizarán con recursos autogenerados", indicó.

"Un digno representante de México"

La remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es "para ser digno representante de México", dijo Padilla. Recalcó que los arreglos no afectarán la operación del AICM porque será por etapas.

Mencionó que recientemente, el AICM, El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), así como los Aeropuertos de Toluca y Cuernavaca, fueron reconocidos como "aeropuertos FFIFA".

Señaló el almirante Padilla que se busca tomar medidas para incrementar la sustentabilidad ambiental y llegar al Mundial con la certificación de "aeropuerto verde".

Recordó que este 2025, el Aeropuerto "Benito Juárez" celebra 97 años desde el inicio de operaciones, en medio de "múltiples transformaciones".

Se tiene previsto comenzar las obras entre abril y junio de este año, para finalizar entre abril y mayo de 2026.

"Los aeropuertos de la Ciudad de México, Toluca y Cuernavaca serán dignos anfitriones del mundial 2026, contribuirán con sus instalaciones y nuevas capacidades a incrementar la conectividad aérea y a fomentar el desarrollo de las comunidades donde se encuentran", dijo.

AICM necesita remodelación ante hundimientos

La presidenta Sheinbaum indicó que la remodelación del AICM "no es solo por el mundial, requiere una remodelación", y recordó que en la administración pasada se trabajó ante los hundimientos que se presentaron.

Para el mundial, la presidenta indicó que el AICM y el AIFA estarán promoviéndose para la llegada de jugadores y turistas.

"La Marina ha mejorado sustantivamente la operación del Aeropuerto y lo va a seguir haciendo, y con esta remodelación va a poder haber más espacios también para migración que mejora también la llegada de los visitantes, y también para la parte operativa", dijo.