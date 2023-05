Anuncio de Morena y PT en Coahuila, muestra de desesperación, asegura "Alito"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 30 (EL UNIVERSAL).- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que el anuncio de unidad entre Morena y el PT, es una muestra más de la desesperación de Morena y sus aliados "porque serán derrotados en Coahuila".

"Es una muestra más de la desesperación de Morena, de sus aliados, del gobierno de la República, porque saben que van a perder las elecciones, utilizan distractores para querer generar percepciones que no existen. Estamos claramente, claramente así se muestra, en una amplísima ventaja, más de 20 puntos arriba en Coahuila", declaró.

El líder tricolor consideró que el respaldo tardío del PT hacia Morena "es algo que no les va a sumar nada, ni les va a decir nada", y aseguró que por el contrario, los petistas están traicionando a sus militantes.

"Yo creo que están traicionando a quienes postularon ellos, es una verdadera calamidad lo que les han hecho a quienes abanderaron sus partidos, eso es, traicionan a su gente, no tiene palabra, y de manera clara, de manera contundente, sin confiarnos, con una gran propuesta, una gran plataforma que ha hecho Manolo Jiménez con la coalición va por la seguridad de Coahuila, Va por México, les vamos a ganar de manera amplia, muy contundente", expresó.

Moreno Cárdenas sostuvo que en Coahuila el PRI va a "barrer" a los guindas.

"Les vamos a ganar, los vamos a barrer en Coahuila de manera clara y de manera contundente, y Manolo Jiménez con la confianza de los ciudadanos será el próximo gobernador de Coahuila. Vamos a darles una "macaniza"", declaró.

Al hablar sobre el proceso en el Estado de México, el dirigente aseguró que Alejandra del Moral no solo alcanzó, sino que ya rebasó a Delfina Gómez.

"Y también vamos a ganar la gubernatura en el Estado de México. Hemos dado puntual seguimiento siempre a mediciones a lo largo del tiempo, nosotros respetamos, pero lo que sí está claro es que Alejandra del Moral fue una candidata que no solo se ha fortalecido, que está cercana con la ciudadanía y que vamos a ganar de manera clara y de manera contundente el 4 de junio", concluyó.