Aparecen toneladas de sargazo en el litoral de Yucatán

Toneladas de sargazo recalaron en Yucatán, en especial en los Puertos de Sisal y hasta Dzilam de Bravo, es decir, del poniente al oriente del litoral yucateco en alrededor 170 kilómetros.

Los principales afectados con la llegada del sargazo son los pescadores, por lo que pobladores y autoridades implementaron tareas de limpieza para retirar el exceso de algas en las orillas de esos litorales.

Este sargazo no es el mismo que llega a las costas de Quintana Roo, que este año han registrado concentraciones masivas.

De acuerdo con las autoridades del Estado, el sargazo que recala en los 330 kilómetros de todo el litoral yucateco es de otra especie, producto del desprendimiento del alga de las profundidades por "nortes" (frentes fríos) y vientos fuertes en alta mar y zona costera del estado.

"En el caso de nuestros vecinos de Quintana Roo es de la especie 'Sargasum'; y ésta es la que arriba y es traída por corrientes intercontinentales. Cuando vienen los 'nortes' se desprende cierta cantidad de sargazo y es el que arriba, no es el sargazo que viene de Quintana Roo", señaló Sayda Rodríguez, secretaria de desarrollo Sustentable de Yucatán.

Prestadores de servicios, pobladores, pescadores y autoridades extraen el sargazo todos los días, lo recolectan y lo llevan a tiraderos especiales.

Los lugareños de los puertos afirmaron que visualmente no es agradable para los turistas, además, cuando se acumula el aroma tampoco es del gusto de la gente y no invita a meterse a la playa.

En el año 2020 se recolectaron en Yucatán 85 mil metros cúbicos de sargazo, en lo que va del año aún no hay indicadores del volumen que recaló, pero se estima alrededor de 22 mil metros cúbicos.

Pobladores han estado colaborando en las tareas de recolección del sargazo para impedir que prolifere y se acumule en todo lo largo y ancho del litoral yucateco.