Aplazan audiencia del líder de la Luz del Mundo
La diligencia se suspendió tras media hora debido a que las denunciantes no tuvieron acceso a documentos clave.
CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- El juez de control Juan José Rodríguez Velarde, del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Puente Grande, Jalisco, aplazó para el próximo 27 de abril la audiencia en la cual se decidirá el destino que tomará el caso de Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, acusado de delincuencia organizada.
Acciones de la autoridad
Fuentes judiciales informaron que la diligencia programada para este jueves se llevó a cabo por media hora, luego de que las denunciantes contra el líder religioso argumentaron que no habían tenido acceso al expediente en el que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejercer acción penal contra Naasón Joaquín García, preso actualmente en los Estados Unidos.
¿Qué declararon las denunciantes sobre el expediente?
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Lo anterior para conocer los argumentos que llegaron a la FGR a dicha conclusión, por lo que el juez determinó pasarla para la próxima semana.
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