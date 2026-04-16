logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TARDE DE INTENSA ALEGRÍA

Fotogalería

TARDE DE INTENSA ALEGRÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Aplazan audiencia del líder de la Luz del Mundo

La diligencia se suspendió tras media hora debido a que las denunciantes no tuvieron acceso a documentos clave.

Por El Universal

Abril 16, 2026 07:54 p.m.
A
Aplazan audiencia del líder de la Luz del Mundo

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- El juez de control Juan José Rodríguez Velarde, del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Puente Grande, Jalisco, aplazó para el próximo 27 de abril la audiencia en la cual se decidirá el destino que tomará el caso de Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, acusado de delincuencia organizada.

Acciones de la autoridad

Fuentes judiciales informaron que la diligencia programada para este jueves se llevó a cabo por media hora, luego de que las denunciantes contra el líder religioso argumentaron que no habían tenido acceso al expediente en el que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejercer acción penal contra Naasón Joaquín García, preso actualmente en los Estados Unidos.

¿Qué declararon las denunciantes sobre el expediente?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo anterior para conocer los argumentos que llegaron a la FGR a dicha conclusión, por lo que el juez determinó pasarla para la próxima semana.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aplazan audiencia del líder de la Luz del Mundo
Aplazan audiencia del líder de la Luz del Mundo

Aplazan audiencia del líder de la Luz del Mundo

SLP

El Universal

La diligencia se suspendió tras media hora debido a que las denunciantes no tuvieron acceso a documentos clave.

Sheinbaum recibe a empresarios para revisar precios del PACIC
Sheinbaum recibe a empresarios para revisar precios del PACIC

Sheinbaum recibe a empresarios para revisar precios del PACIC

SLP

El Universal

Diego Cosío, presidente de ANTAD, participó en la reunión para coordinar esfuerzos con la administración federal.

Temporada de calor 2026: ¿cómo evitar golpe de calor en niños?
Temporada de calor 2026: ¿cómo evitar golpe de calor en niños?

Temporada de calor 2026: ¿cómo evitar golpe de calor en niños?

SLP

El Universal

UNICEF destaca la importancia de proteger a los niños ante olas de calor más intensas por cambio climático.

El lenguaje secreto de los gatos; así puedes fortalecer el vínculo
El lenguaje secreto de los gatos; así puedes fortalecer el vínculo

El lenguaje secreto de los gatos; así puedes fortalecer el vínculo

SLP

El Universal

El parpadeo lento y el marcaje facial son gestos clave para interpretar el cariño felino.