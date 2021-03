Aplazan propuesta para sancionar a quien fume en transporte privado

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, aplazó su propuesta en la que plantea mantener 100% libre de humo de tabaco al transporte particular.

Este lunes, el senador dio a conocer una iniciativa para modificar la Ley General para el Control del Tabaco, pero no apareció en la Gaceta del Senado para la sesión de este martes 23 de marzo.

En su propuesta, Monreal sugiere establecer que en los vehículos de transporte privado quede prohibido, para cualquier persona, consumir o tener encendido cualquier producto del tabaco, independientemente de si el vehículo se encuentra en reposo o en movimiento.

Agregó que con lo propuesto se busca proteger a las personas menores de edad, mujeres embarazadas y adultos mayores de la exposición al humo del tabaco, así como garantizar un entorno saludable donde puedan desarrollarse libremente.

El líder de Morena en la Cámara Alta planteó que se sancione a quien incumpla esta disposición con una multa de hasta cien veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate.

Argumentó que el consumo de este producto cobra la vida de alrededor de ocho millones de personas cada año en todo el mundo, y 1.2 millones de esas muertes se deben a la exposición de los no fumadores al humo ajeno.

El líder morenista en el Senado expuso que el tabaquismo pasivo causa graves enfermedades cardiovasculares y respiratorias, ya que el humo de estos productos contiene alrededor de cuatro mil químicos conocidos, y de ellos, 250 son nocivos y más de 50 se consideran cancerígenos para el ser humano.

Monreal Ávila comentó que en los grupos más vulnerables la exposición al humo del tabaco puede traer consecuencias irreparables, pues corren el riesgo de padecer asma, neumonía y bronquitis, así como infecciones frecuentes de las vías respiratorias inferiores.

Destacó que para las mujeres embarazadas el panorama no es distinto, ya que las consecuencias pueden ir desde el síndrome de muerte súbita en el lactante, hasta el bajo peso del recién nacido.

El senador advirtió que en el peor de los casos la exposición al humo del tabaco en menores de edad puede provocar la muerte, debido a las infecciones de las vías respiratorias inferiores causadas por el humo ajeno.