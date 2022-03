Aplazan un mes audiencia de abogados denunciados por Collado

La audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) buscaba imputar a cuatro abogados denunciados por Juan Collado por supuestamente estar coludidos para cometer actos de extorsión, "lavado" de dinero y asociación delictuosa, fue aplazada por un mes.

Esto, debido a que Isaac Pérez, abogado que en 2019 formaba parte del equipo de defensa de Collado, tiene Covid-19, por lo que la audiencia inicial fue diferida hasta el próximo 7 de abril a las 13:30 horas.

"Con el escrito signado electrónicamente por el investigado Isaac Pérez Rodríguez, mediante el cual solicita se le tenga por justificada su inasistencia a la audiencia inicial señalada en párrafos que preceden, en virtud de haber dado positivo a la prueba de PCR de SARS COV 2 (Covid-19), en términos de las constancia que anexa para acreditar esa circunstancia; en consecuencia, téngase por informado lo anterior para los efectos legales conducentes.

"En atención a todo lo anterior y, a efecto de procurar una impartición de justicia pronta, expedita e imparcial, en términos del artículo 17 Constitucional, así como evitar dilaciones innecesarias que solo retrasan la secuela procesal en la causa en que se actúa, lo procedente es diferir la audiencia de que se ha dado noticia y, señalar como nueva hora y fecha las trece horas con treinta minutos del siete de abril de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma", señaló el administrador del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde se llevaría a cabo la diligencia.

Isaac Pérez estaba citado a comparecer de manera presencial junto con Juan Araujo, César Omar González y David Gómez Arnau, representante legal de Grupo Afirme.

Los primeros tres fueron señalados por Collado de supuestamente extorsionarlo exigiéndole cantidades millonarias y la venta de sus acciones en Caja Libertad para que el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra autorizara su liberación del Reclusorio Norte, lugar donde se encuentra sujeto a prisión preventiva y vinculado a proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Según la denuncia, Gómez Arnau participó de estos hechos como el representante legal de Grupo Afirme, empresa que supuestamente compraría las acciones de Collado en Caja Libertad, por instrucciones de Scherer Ibarra.

---FGR no procede contra Julio Scherer

Aunque Collado denunció al exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, la FGR no procedió penalmente contra él, únicamente contra quienes fueron sus defensores y el representante de Grupo Afirme.

En su denuncia, Collado solicitó a la FGR otorgarle un criterio de oportunidad a cambio de aportar información sobre la comisión de delitos más graves de los que lo mantienen a él sujeto a proceso.

Con esta figura, quien fuera abogado de Enrique Peña Nieto, busca que la FGR se desista del proceso penal en su contra y así recuperar su libertad.

De los abogados contra los que la FGR busca formular imputación, César Omar González tramitó un amparo para blindarse contra cualquier orden de aprehensión.

Sin embargo, el administrador del Centro de Justicia ordenó informar al juez Segundo de Distrito que no se ha emitido ninguna orden de captura contra el litigante.