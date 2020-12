Aplica el ISSSTE primeras dosis de vacuna contra Covid-19 a personal médico

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) aplica, desde el 24 de diciembre, las primeras vacunas contra el COVID-19 al personal de salud, médicos y enfermeras que están en la primera línea de batalla contra este padecimiento, informó el Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda.

Aseguró que el ISSSTE continuará aplicando esta vacuna conforme a la estrategia que el Gobierno de México, en coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA), de Marina (SEMAR) y el Sector Salud, establecieron en cinco fases, priorizando al personal expuesto para garantizar y salvaguardar el bienestar de médicos, enfermería, paramédicos, trabajadores sociales, psicólogos y personal de servicios auxiliares, quienes permanecen en contacto con personas enfermas de COVID-19.

Por su parte, el Director Normativo de Salud del ISSSTE, Ramiro López Elizalde, explicó que la vacuna de Pfizer – BioNTech cuenta con tecnología "ARN mensajero", el cual contiene un pequeño fragmento del código genético del virus obtenido en laboratorio.

A través de la vacuna, dijo, el ARN emite un mensaje hacia las propias células del cuerpo humano a fin de que éstas puedan generar antígenos. A partir de ahí, el sistema inmunológico reconoce la "amenaza" y crea una respuesta que protege al cuerpo de futuras infecciones por SARS-COV-2.

Señaló que para considerar que un ser humano ha sido inmunizado frente al COVID-19, es necesario aplicar dos dosis de la vacuna con un periodo de 21 días entre la primera y la segunda.

Por lo que al personal médico y de enfermería se les hará un recordatorio para que acudan a completar su esquema y se consideren inmunizados, dijo.

Aunque se complete el esquema de dos dosis, puntualizó López Elizalde, no significa que la persona que recibió la vacuna relaje las medidas de uso de cubrebocas, higiene de manos y sana distancia, debido a que aunque tenga un 94 por ciento de efectividad, y disminuya la posibilidad de desarrollar COVID-19, podría ser portadora y transmitir el virus a otras personas que no han sido inmunizadas.

Exhortó a toda la población a no bajar la guardia, no acudir a fiestas y/o reuniones en temporada decembrina y quedarse en casa, si no es necesario salir. Debemos evitar que las personas enfermen y lleguen a los hospitales, concluyó.