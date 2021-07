Aplican 79 pruebas diarias de Covid en Querétaro

Alrededor de 79 pruebas diarias gratuitas para detectar Covid-19 se han aplicado en las sedes de la capital queretana en lo que va del año, informó María del Carmen Ortuño Gurza, directora del DIF municipal.

Agregó que desde enero, de este año, se han aplicado alrededor de 14 mil 240 pruebas a personas asintomáticas.

"En lo que va del año, se han aplicado 14 mil 240 pruebas Covid por parte del DIF municipal, en colaboración con la Secretaría de Salud, anteriormente teníamos en mercados y plazas y en Nänxu", refirió.

Reconoció que sí se ha dado un incremento en la aplicación de pruebas en jóvenes; sin embargo, no dijo en qué porcentaje o desde cuándo.

Las cuatro sedes en la capital donde se aplican pruebas gratuitas son: la delegación Carrillo Puerto, Epigmenio González y esta semana se incorporó la delegación Josefa Vergara; además del centro Nänxu que es donde está la base.

La funcionaria recordó que las personas interesadas en realizarse la prueba deben ser canalizadas a través de la línea Covid del gobierno estatal.

"Cualquier ciudadano que requiera una de las pruebas debe llamar primero a la línea Covid, a partir de eso se les proporciona un folio y se les indica a qué unidad acudir", comentó.

Subrayó, que si las personas no cuentan con el folio no se les brinda atención.

Destacó la importancia de que quien empiece a identificar síntomas de Covid-19 o en caso de las personas que hayan estado en contacto con alguien contagiado llamen a la línea para realizarse la prueba.

Ortuño Garza agregó que también se aplican pruebas a domicilio, a través de Médico en tu Calle, para quienes tienen alguna comorbilidad, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores.