Aplican primeras vacunas contra Covid-19 en Torreón

En Torreón arrancó este martes la vacunación contra el Covid-19, donde se estima vacunar a 400 personas al día para cumplir con una meta a nivel estatal de 17 mil 500 trabajadores de la salud, incluido el personal que está en la primera línea de combate contra el virus, camilleros, químicos, administrativos, entre otros.

Fue en el Hospital Militar Regional de Torreón, donde a las 08:00 horas se inició con la vacunación. El secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal, vacunó a la teniente enfermera Gabriela Martínez González, de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien se convirtió en la primera persona en recibir la vacuna de la farmacéutica Pfizer en Torreón.

Enseguida se aplicó la dosis a la enfermera Ana Gabriela García Cedillo, de la secretaría de Salud estatal. Siguió Lorena Limones Castro, enfermera del ISSSTE y después el doctor Hugo Francisco Ruiz Serna, urgenciólogo del Seguro Social.

Personal de salud llegó hasta las instalaciones militares para aplicarse la vacuna. Muchos llegaron en camiones con 20 personas a bordo. Roberto Bernal, secretario de Salud, explicó que la logística es la misma en las cuatro sedes: Saltillo, Torreón, Frontera y Piedras Negras, donde el personal pasa primero por un triage respiratorio, donde se revisa las condiciones de salud, después a un módulo de espera, enseguida al área de vacunación y al finalizar a un módulo de espera donde estarán en observación por 30 minutos.

Bernal añadió que trabajarán en células: Torreón tiene cuatro células, Saltillo tres y Piedras Negras y Frontera dos. Se espera trabajar 10 horas al día y vacunar a 10 pacientes por hora en cada célula, es decir, entre mil y mil 200 en todo el Estado.

El secretario de Salud mencionó que Coahuila recibió 8 mil 775 vacunas que ya fueron distribuidas a las cuatro sedes, donde Saltillo y Torreón tendrán la mayor cantidad, con 2 mil 925 dosis cada uno.

"La segunda mitad de las dosis la vamos a recibir a inicios de la próxima semana. Estamos orgullosos de ser los primeros en hacer esto", mencionó. Se espera que a los 21 días se aplique la segunda dosis de reforzamiento.

El secretario aseguró que si bien la vacuna es voluntaria, hasta el momento ningún miembro del personal de salud se ha negado a aplicarse la vacuna.

--Es un orgullo vacunarse: urgenciólogo

Hugo Francisco Ruiz Serna, médico urgenciólogo de la clínica 16 del IMSS en Torreón, fue uno de los primeros trabajadores de la salud en recibir la vacuna contra el Covid-19. Contó que es un orgullo y un honor haber sido elegido entre los primeros.

Ruiz Serna, de 32 años, narró que en abril, a inicios de la pandemia, notó un poco de desorganización y decidió apuntarse al área Covid para ayudar. Desde entonces, ha estado todos los días en la línea de combate contra el virus.

Platicó que estar en el área Covid es una experiencia triste porque ve fallecer a las personas, incluido colegas; además de que siente el dolor de los pacientes que no pueden ver a sus familias porque están hospitalizadas y aisladas.

Sin embargo, aseguró que también hay experiencias satisfactorias como ayudar a los pacientes con diagnósticos poco alentadores, logren sobrevivir y salir del hospital.

En septiembre pasado el urgenciólogo recibió la noticia que estaba infectado de Covid, sin embargo, dijo que no tuvo síntomas graves y lo superó sin problemas.

Para el doctor Ruiz Serna, sin la voluntad del personal de salud no se puede lograr nada. Por ello, consideró un orgullo haberse vacunado y afirmó que no tiene miedo de haberlo hecho. De hecho, recomendó a la población que no tenga miedo de vacunarse, sino por el contrario, que tenga total confianza en cuanto puedan hacerlo. "Las vacunas han sido la salvación de la humanidad", argumentó.

El urgenciólogo añadió que aplicarse la vacuna es una motivación para seguir en la lucha y consideró que este día debe considerarse como "el principio del fin".