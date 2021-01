Aplican pruebas Covid-19 en aeropuerto y hoteles de Quintana Roo

Ante las nuevas disposiciones de viaje establecidas por Estados Unidos, a partir de hoy, para exigir a sus ciudadanos y visitantes una prueba de antígeno negativa a Covid-19 al abordar un avión, el Caribe Mexicano respondió con más de 70 mil habitaciones de hotel con disponibilidad de aplicar las pruebas gratuitamente y tres módulos en el Aeropuerto Internacional de Cancún, para esos mismos fines.

La titular de la Secretaría Estatal de Turismo (Sedetur), Marisol Vanegas, informó que Quintana Roo cuenta con una capacidad instalada para la aplicación de 16 mil pruebas diarias de antígeno. De esa cifra un promedio de 13 mil 500 corresponden solo al mercado de los Estados Unidos; el resto a ciudadanos de Alemania, Francia y Reino Unido, países que también solicitan ese tipo de prueba. Para la aplicación de la prueba PCR, que piden países como Canadá, Francia y naciones de Centroamérica, el número de dosis necesario es de dos mil 500 a tres mil pruebas diarias.

La funcionaria indicó que la mayoría de los mil 156 hoteles cuenta con la posibilidad de brindar las pruebas y 70 mil de los 114 mil cuartos, pueden hacerlo de forma gratuita, absorbiendo el costo de la prueba de antígenos; también está disponible en farmacias, hospitales y laboratorios, a costo de quien la solicite.

Por separado el Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) confirmó que, a partir de hoy martes, instaló tres módulos en las Terminales 2, 3 y 4 del Aeropuerto Internacional para la realización de pruebas, sólo de antígenos. Uno de ellos está ubicado en un remolque, a fuera de una de las terminales, y los otros dos, dentro de éstas. El análisis de las pruebas es realizado por los Laboratorios LIMED, especializados en biología molecular y análisis clínicos.

La funcionaria subrayó que las personas que se hayan vacunado, también deben cumplir con el requisito de presentar las pruebas de antígenos o PCR. En torno a las vacunas, la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres buscó su adquisición, pero no fue posible al no existir todavía las reglas de operación para su venta, explicó la secretaria de Turismo.

Por parte del gobierno estatal el gobernador Carlos Joaquín González descartó la posibilidad de comprar vacunas a Pfizer y AstraZeneca, pues ambos laboratorios le hicieron saber que, debido a las compras hechas por los gobiernos nacionales, la producción está comprometida hasta diciembre. "Nos respondieron que sí están dispuestos a vendernos vacunas, pero no pueden entregarnos antes de diciembre de este año (...) así que para quienes tienen la expectativa de que el estado comprará vacunas y comenzarán a llegar mañana o pasado mañana, esto no es así. No hay en este momento esa posibilidad. Han vendido la totalidad de su producción a los gobiernos nacionales", dijo.

La zona norte de Quintana Roo regresó al color naranja a partir de esta semana, de acuerdo con el Semáforo Epidemiológico Regional. Conforme al reporte técnico de la Secretaría Estatal de Salud (SESA), registra 18 mil 291 casos positivos a Covid-19 y dos mil 205 fallecimientos. La velocidad de crecimiento en la zona norte es de .29, pero en la zona sur llegó ya al .49. La ocupación hospitalaria se encuentra al 20 por ciento.