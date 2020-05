"Aplicar pruebas Covid-19 a toda la población, desperdicio de tiempo", explica López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que aplicar pruebas de Covid-19 a toda la población sería "un desperdicio de tiempo, de esfuerzo, de recursos" ante el tamaño de la pandemia, en México y todo el mundo.

Cuestionado en una reunión virtual con senadores, López-Gatell destacó que "ningún país sabe exactamente cuántos casos tiene de Covid-19", ni siquiera Estados Unidos, que aplica el mayor número de pruebas.

"No nos interesa porque es inútil, costoso e inviable aplicar una entrevista (o prueba) a todas las personas de un país (...) nadie sabe cuántos casos reales hay en su país, y esto no debe considerarse una negligencia.

"Se ha manejado que sólo México no tiene un registro completo de casos, falso, pero la diferencia estriba en que el Gobierno mexicano ha declarado que no tiene como propósito contar cada uno de los casos, sino acudir a los mecanismos eficientes modernos y probados para atajar la pandemia", señaló.

Mientras López-Gatell exponía el tratamiento que ha tenido el coronavirus en México, los senadores del PAN protestaban en la comparecencia virtual portando cubrebocas azules con la palabra "pruebas", y lo compartieron en redes sociales.

"México es uno de los países donde se han aplicado menos pruebas para detectar el Covid-19. Hay que realizar el mayor número de pruebas si se quiere llegar a un aplanamiento en la curva de contagios", aseguró Mauricio Kuri, coordinador de los senadores panistas.

López-Gatell también defendió la estrategia del confinamiento no obligatorio que el Gobierno federal implementó durante las fases dos y tres de la pandemia, mejor conocida como la Jornada Nacional de Sana Distancia.

"México tiene una larga y lamentable historia de falta de abusos por parte de fuerzas del estado a la población civil que, nos guste o no, ha sido ampliamente documentada. Aún sin el uso de la fuerza, el 60% de la movilidad se redujo", destacó.

Admitió que hay hospitales que se han visto rebasados en la fase tres de la pandemia, ya que las personas llegan en una etapa tardía de la enfermedad y requieren atención de la red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG).

También destacó que "por más de 35 años se documentó una subinversión en el sistema de salud, un retraso en la capacitación de profesionales de la salud y poca renovación del equipo médico", y con ello, dijo, tuvo que lidiar el gobierno actual.