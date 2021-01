Aplicarán pruebas PCR a turistas que vuelvan a EU y Canadá

Quintana Roo se declaró preparado para solventar los nuevos requisitos de viaje solicitados por países como Estados Unidos y Canadá que, a partir del 26 de enero exigirán a sus connacionales o visitantes la aplicación de pruebas PCR o de antígenos para descartar que sean positivos al coronavirus Covid-19, antes de retornar o ingresar a esos países. En conferencia de prensa, la titular de la Secretaría Estatal de Turismo (Sedetur), Marisol Vanegas Pérez y el director general del Consejo de Promoción Turística del estado (CPTQ), Darío Flota Ocampo, presentaron hoy martes la estrategia para cumplir con las recomendaciones de autoridades sanitarias en los principales mercados emisores de vacacionistas para el Caribe Mexicano, a fin de reducir la propagación del virus.

Ambos funcionarios informaron que la prueba estará disponible en al menos 70 mil de los 114 mil cuartos de hotel que operan en el estado, así como en algunos parques ecoturísticos y agencias de touroperadores. La mayoría de los centros de hospedaje absorberán el costo; otros, la cobrarán a sus huéspedes y visitantes o estos podrán acudir a otros establecimientos como laboratorios, hospitales y farmacias que cuenten con la prueba autorizada por la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris).

"De este modo todo turista puede confiar que aquí encontrará este tipo de pruebas para detectar Covid-19", expresó la secretaria de Turismo, quien sostuvo que existen pruebas suficientes, que las cadenas hoteleras ofrecen sin costo o con facilidades. Vanegas Pérez dijo que se consiguió con el proveedor, un precio de 8.5 dólares para Quintana Roo. La cantidad necesaria de pruebas diarias alcanza las 13 mil 500, sólo de antígenos, tomando en cuenta al mercado de los Estados Unidos y de 15 mil, agregando al resto de mercados de los países que la solicitan.

La funcionaria explicó que en el caso de Estados Unidos la exigencia para aplicarse la prueba es a cualquier persona que ingrese al país, mientras que, en Canadá, aplica a connacionales. El listado de países que solicitan pruebas negativas a Covid-19 suma 30: Alemania, Argelia, Angola, Argentina, Australia, Azerbaiyán, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Honduras, Italia, Laos, Madagascar, Mongolia, Myanmar, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Perú, Portugal, Reino Unido, Sri Lanka, Sudáfrica, Turkmenistán y Uruguay.

Entre ellos, los países que piden específicamente la prueba de antígenos son Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. La nueva disposición tendrá impactos en el mercado canadiense, admitió el director del CPTQ, quien dijo que, si bien en las reuniones con aerolíneas no ven reducción en las reservaciones en general, sí en el caso de Canadá, que reducirá su afluencia de turistas. Ocurre que el gobierno de aquel país ha exigido que, antes de volver, sus connacionales deben guardar una cuarentena de 14 días. "No hay recuperación visible en el mercado de Canadá, que se complicó más por la cuarentena de dos semanas antes de regresar y ahora la prueba de PCR que piden", dijo, al señalar que la violación a estas disposiciones es castigada con multas muy altas e incluso, con la pérdida de los beneficios económicos que el gobierno otorgó a sus ciudadanos.

En los casos en que la aplicación de la prueba, dé positivo, Vanegas Pérez señaló que se realizaron convenios con hoteles de bajo costo para garantizar la estancia gratuita necesaria durante ese lapso. La funcionaria recordó que todos los hoteles certificados con el distintito de Protección y Prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas (PPSIT), poseen el protocolo de atención a casos positivos de Covid-19. Más de 160 empresas fueron capacitadas en su manejo.

"Cada hotel de todos los que están certificados en este momento, tienen el protocolo de qué hacer en casos positivos y en caso de que un turista pretenda tomar un avión sin la prueba y no lo pueda tener, hemos habilitado mediante atención al turista, hoteles de bajo costo, muchos de los cuales están certificados, para atenderlos", reiteró. Agregó que toda la información sobre las pruebas, disponibilidad y costos se hará pública a través de la plataforma Guest Assist.