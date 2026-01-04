Aprehenden a 157 policías en Chiapas

San Cristóbal de las Casas, Chis.- Un total de 157 elementos de la Policía Municipal y Vialidad, entre ellos, algunos comandantes, de las corporaciones de Cintalapa, Jiquipilas y Ocozocoautla, ayuntamientos en poder de Morena y PVEM, fueron detenidos durante un operativo que llevaron a cabo la Fuerza Reacción Inmediata Pakal, el Ejército, Guardia Nacional, Policía Federal Ministerial y Guardia Estatal, por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Fuentes oficiales informaron que en el municipio de Jiquipilas fueron detenidos 31 agentes de la Policía, el director de la corporación Carlos Alberto "N" y un oficial de Vialidad. También fueron asegurados teléfonos celulares y 16 bolsas con marihuana.

En Ocozocoautla fueron arrestados 68 agentes de la Policía Municipal, entre ellos el comandante Javier "N". Ahí, el Ministerio Público aseguró 75 teléfonos celulares, 11 radios de comunicación, 17 bolsas con marihuana, cartuchos del calibre 22, ponchallantas y un arma hechiza.

En Cintalapa, son 58 los agentes de la Policía Municipal, entre rasos, primero y segundo, a los que se les incautó 75 celulares y 23 bolsas con mariguana.

Los agentes detenidos fueron trasladados en un fuerte operativo hacia Tuxtla, para quedar a disposición de un juez, mientras que las instalaciones de la corporación quedaron aseguradas.