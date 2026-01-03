Maduro visitó México tres veces por invitación de AMLO

Nicolás Maduro visitó México tres veces durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en medio de un contexto internacional marcado por tensiones diplomáticas y señalamientos en su contra por parte de Estados Unidos.

La primera visita se registró el 1 de diciembre de 2018, cuando Maduro acudió a la Ciudad de México para asistir a la ceremonia de investidura presidencial de López Obrador. Fue su primer viaje oficial al país durante el inicio del sexenio del mandatario mexicano.

La segunda ocasión ocurrió el 17 de septiembre de 2021, cuando el presidente venezolano participó en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en la capital del país.

Su presencia generó atención internacional, pues un año antes, en marzo de 2020, el gobierno de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, bajo cargos relacionados con terrorismo y narcotráfico.

Pese a ello, Maduro aterrizó en territorio mexicano para acudir a la reunión de líderes regionales convocada por el gobierno anfitrión.

La tercera visita tuvo lugar el 22 de octubre de 2023, cuando Maduro acudió al "Encuentro por una Vecindad Fraterna y con Bienestar", realizado en Chiapas y convocado por López Obrador para abordar la crisis migratoria en la región.

En ese foro, el mandatario venezolano afirmó que el encuentro representaba "un primer paso correcto para unificar a América Latina y el Caribe".

En la reunión participaron también jefes de Estado de Cuba, Colombia, Honduras y Haití, así como representantes diplomáticos de Guatemala, El Salvador, Belice, Panamá y Costa Rica.

Maduro no acudió a investidura de Sheinbaum

Para la investidura presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo, Maduro no acudió, a pesar de haber sido invitado.

No obstante, envió un mensaje de felicitación por su toma de posesión como la primera presidenta de México, en el que destacó la "historia de hermandad" entre ambos países y con el expresidente López Obrador.

En ese mensaje, sostuvo que ambos gobiernos continuarían "labrando y luchando por una sociedad de un mundo común, en esta nueva época de multipolaridad y de cambios profundos".

La madrugada de este sábado ocurrió su captura por el Gobierno de Estados Unidos en Venezuela al ser acusado por tener actividades ilícitas entre ellas narcoterrorismo y corrupción.