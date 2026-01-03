logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANTE NUEVOS RETOS

Fotogalería

ANTE NUEVOS RETOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Maduro visitó México tres veces por invitación de AMLO

No acudió a investidura de Claudia Sheinbaum

Por El Universal

Enero 03, 2026 12:09 p.m.
A
Maduro visitó México tres veces por invitación de AMLO

Nicolás Maduro visitó México tres veces durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en medio de un contexto internacional marcado por tensiones diplomáticas y señalamientos en su contra por parte de Estados Unidos.
La primera visita se registró el 1 de diciembre de 2018, cuando Maduro acudió a la Ciudad de México para asistir a la ceremonia de investidura presidencial de López Obrador. Fue su primer viaje oficial al país durante el inicio del sexenio del mandatario mexicano.
La segunda ocasión ocurrió el 17 de septiembre de 2021, cuando el presidente venezolano participó en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en la capital del país.
Su presencia generó atención internacional, pues un año antes, en marzo de 2020, el gobierno de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, bajo cargos relacionados con terrorismo y narcotráfico.
Pese a ello, Maduro aterrizó en territorio mexicano para acudir a la reunión de líderes regionales convocada por el gobierno anfitrión.
La tercera visita tuvo lugar el 22 de octubre de 2023, cuando Maduro acudió al "Encuentro por una Vecindad Fraterna y con Bienestar", realizado en Chiapas y convocado por López Obrador para abordar la crisis migratoria en la región.
En ese foro, el mandatario venezolano afirmó que el encuentro representaba "un primer paso correcto para unificar a América Latina y el Caribe".
En la reunión participaron también jefes de Estado de Cuba, Colombia, Honduras y Haití, así como representantes diplomáticos de Guatemala, El Salvador, Belice, Panamá y Costa Rica.
Maduro no acudió a investidura de Sheinbaum
Para la investidura presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo, Maduro no acudió, a pesar de haber sido invitado.
No obstante, envió un mensaje de felicitación por su toma de posesión como la primera presidenta de México, en el que destacó la "historia de hermandad" entre ambos países y con el expresidente López Obrador.
En ese mensaje, sostuvo que ambos gobiernos continuarían "labrando y luchando por una sociedad de un mundo común, en esta nueva época de multipolaridad y de cambios profundos".
La madrugada de este sábado ocurrió su captura por el Gobierno de Estados Unidos en Venezuela al ser acusado por tener actividades ilícitas entre ellas narcoterrorismo y corrupción.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Maduro visitó México tres veces por invitación de AMLO
Maduro visitó México tres veces por invitación de AMLO

Maduro visitó México tres veces por invitación de AMLO

SLP

El Universal

No acudió a investidura de Claudia Sheinbaum

Protestan en embajada de EU en México tras ataque a Venezuela
Protestan en embajada de EU en México tras ataque a Venezuela

Protestan en embajada de EU en México tras ataque a Venezuela

SLP

El Universal

Divide a políticos mexicanos detención de Maduro
Divide a políticos mexicanos detención de Maduro

Divide a políticos mexicanos detención de Maduro

SLP

El Universal

México condena intervención militar de EU en Venezuela
México condena intervención militar de EU en Venezuela

México condena intervención militar de EU en Venezuela

SLP

Redacción

Llamó a respetar el derecho internacional y la Carta de la ONU.