Protestan en embajada de EU en México tras ataque a Venezuela

Un grupo de personas se manifiesta en la Nueva Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México para condenar la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, la cual se llevó a cabo a manos de militares estadounidenses.

"Repudiamos el bombardeo yanqui y secuestro de Maduro. Basta de agresión y saqueo imperialista sobre América Latina. Detengamos la guerra contra Venezuela", sostuvieron los manifestantes esta mañana.

Con carteles y consignas, también condenan los ataques contra varias zonas de Venezuela por parte de Estados Unidos. El presidente Donald Trump acusa a Nicolás Maduro de estar al frente de una amplia red de narcotráfico, algo que el mandatario venezolano niega al decir que Washington quiere derrocarlo para apoderarse de las reservas de petróleo del país, las más grandes del planeta.

Desde la madrugada de este sábado, colectivos y activistas publicaron convocatorias para manifestarse a las 10 horas desde la alcaldía Miguel Hidalgo en contra de las acciones del presidente Donald Trump contra la nación venezolana.

LEA TAMBIÉN Maduro y Flores están en un buque militar; publican foto El presidente Donald Trump no quiso revelar más detalles de la operación militar