logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANTE NUEVOS RETOS

Fotogalería

ANTE NUEVOS RETOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Protestan en embajada de EU en México tras ataque a Venezuela

Por El Universal

Enero 03, 2026 12:06 p.m.
A
Protestan en embajada de EU en México tras ataque a Venezuela

Un grupo de personas se manifiesta en la Nueva Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México para condenar la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, la cual se llevó a cabo a manos de militares estadounidenses.
"Repudiamos el bombardeo yanqui y secuestro de Maduro. Basta de agresión y saqueo imperialista sobre América Latina. Detengamos la guerra contra Venezuela", sostuvieron los manifestantes esta mañana.
Con carteles y consignas, también condenan los ataques contra varias zonas de Venezuela por parte de Estados Unidos. El presidente Donald Trump acusa a Nicolás Maduro de estar al frente de una amplia red de narcotráfico, algo que el mandatario venezolano niega al decir que Washington quiere derrocarlo para apoderarse de las reservas de petróleo del país, las más grandes del planeta.
Desde la madrugada de este sábado, colectivos y activistas publicaron convocatorias para manifestarse a las 10 horas desde la alcaldía Miguel Hidalgo en contra de las acciones del presidente Donald Trump contra la nación venezolana.

LEA TAMBIÉN

Maduro y Flores están en un buque militar; publican foto

El presidente Donald Trump no quiso revelar más detalles de la operación militar

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Protestan en embajada de EU en México tras ataque a Venezuela
Protestan en embajada de EU en México tras ataque a Venezuela

Protestan en embajada de EU en México tras ataque a Venezuela

SLP

El Universal

Divide a políticos mexicanos detención de Maduro
Divide a políticos mexicanos detención de Maduro

Divide a políticos mexicanos detención de Maduro

SLP

El Universal

México condena intervención militar de EU en Venezuela
México condena intervención militar de EU en Venezuela

México condena intervención militar de EU en Venezuela

SLP

Redacción

Llamó a respetar el derecho internacional y la Carta de la ONU.

Comercio ambulante desborda la Zona Rosa
Comercio ambulante desborda la Zona Rosa

Comercio ambulante desborda la Zona Rosa

SLP

El Universal