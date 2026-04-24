Aprehenden a contralmirante por "huachicol"

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenido en Argentina el contralmirante Fernando Farías Laguna, acusado de huachicol, en posesión de documentación falsa.

"El Gobierno de México refrenda su compromiso con el combate a la corrupción y la no impunidad", declaró el secretario. A través de redes sociales, agradeció el apoyo de las autoridades de Argentina y la Unipol.

Farías Laguna , el contralmirante de la Marina acusado de encabezar una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas, junto con su hermano, Roberto Manuel, llevaba más de dos semanas residiendo en Argentina.

De acuerdo con Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional de ese país sudamericano, el sobrino político del exsecretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, ingresó a territorio argentino con pasaporte guatemalteco falso, en el que se hacía llamar Luis Lemus Ramos, con fecha de nacimiento de octubre de 1980.

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La funcionaria informó que el marino llegó a la República Argentina procedente de Colombia y después se alojó en el barrio de Palermo.

Se espera que en las próximas horas, Fernando Farías sea presentado ante un juez de ese país que le notificará que es requerido por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de México.

Las acusaciones

De acuerdo a la investigación, desde 2023 integraba una estructura criminal compuesta por funcionarios públicos, empresas privadas y personal de fuerzas armadas, dedicada al ingreso ilegal de hidrocarburos desde los Estados Unidos hacia México mediante maniobras de simulación comercial. El combustible era declarado como "aceites, lubricantes o aditivos" para evadir controles aduaneros y fiscales.

Este modus operandi, conocido como huachicol fiscal, constituye una modalidad compleja de criminalidad organizada que combina contrabando, evasión impositiva y utilización de estructuras empresariales para encubrir el delito.

A diferencia del robo tradicional de combustible, este esquema se basa en la manipulación de registros de importación para introducir gasolina y diésel como productos exentos de impuestos, generando ganancias ilegales y distorsionando el mercado.