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FESTEJAN POR SUS ESPONSALES

COMPARTEN SU FELICIDAD ENTRE SERES QUERIDOS

Por Maru Bustos PULSO

Abril 23, 2026 03:00 a.m.
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Ana Laura Ortiz y David Calvillo unieron sus vidas por medio del sacramento del matrimonio.

Con este motivo, previo a sus esponsales, participaron en una celebración con la que sus seres queridos y amistades cercanas los despidieron de la soltería.

Estuvieron con ellos, sus papás: José Antonio Ortiz y Gabriela Domínguez, David Calvillo y Zayra Minero.

Al igual, sus hermanos y grupos de amigos.

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Ellos, felicitaron a los novios y les expresaron sus mejores deseos de bienestar y dicha.

La estupenda celebración transcurrió con gran alegría y optimismo.

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