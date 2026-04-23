Fortnite anuncia colaboración con Ben 10

CIUDAD DE MÉXICO, abril 23 (EL UNIVERSAL).-

, una de las series animadas de

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más queridas de los años 2000s, llega al multiverso de, el videojuego de Epic Games, que en los últimos años se ha caracterizado por sus colaboraciones con series, películas, comics y artistas, como Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Kim Kardashian, diversas películas de Disney, Kpop Demon Hunters, entre otras.Esta colaboración está basada en ": Fuerza Alienígena", la serie que se desarrollade la primera entrega de la caricatura, y en la que tanto Ben como su hermana Gwen, ya son adolescentes.Este crossover incluirá losTennyson, así como una serie dedel universo de+ 2 estilos (y Alien X) +Por su parte, los objetos disponibles en el lanzamiento serán:Mochila retro Grimorio de GwenPico Orbes de mana(Ben)Gesto Evolución Anodita (Gwen)Papel Omnitrixanunció a través de redes sociales que la colaboración estará disponible a partir del viernes. Todos los skins y objetos del lanzamiento podrán adquirirse directo en la tienda del videojuego e incluyen las transformaciones alienígenas más épicas de Ben mencionadas anteriormente.