logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BOSS abre su primera tienda en San Luis Potosí

Fotogalería

BOSS abre su primera tienda en San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Aprehenden en Cancún a un cabecilla criminal

Por El Universal

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Aprehenden en Cancún a un cabecilla criminal

Ciudad de México.- Personal de la Marina Armada, en conjunto con la FGR y la SSPC, detuvo en Cancún, Quintana Roo, a Denis Ivziku, presunto operador logístico del grupo delictivo transnacional "Hell Angels Motorcycle Club", quien es requerido por autoridades de Canadá por tráfico de drogas y asociación delictuosa.

Ivziku fue ubicado derivado de trabajos de inteligencia e intercambio de información con la Real Policía Montada de Canadá, que era su principal zona de movilidad, reportó el Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con las autoridades federales, el detenido era buscado por autoridades de Canadá por cargos relacionados con tráfico internacional de drogas y armas de fuego, por lo que era buscado por la Interpol.

Con la mencionada información, informó el Gabinete de Seguridad, se desplegó un operativo coordinado mediante el cual elementos de la Marina, Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección (SSPC) cumplimentaron orden de detención con fines de extradición a Denis "N", identificado como uno de los principales generadores de violencia a nivel internacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La Real Policía Montada de Canadá lo considera como líder de la organización criminal Hell Angels Motorcycle Club, que operaba en Cancún bajo la fachada de un club motociclista.

Dicho grupo de motociclistas está vinculado a actividades ilícitas como el tráfico de drogas, violencia, extorsión, entre otros.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Asesinan a cinco jóvenes en vivienda de León, Guanajuato
    Asesinan a cinco jóvenes en vivienda de León, Guanajuato

    Asesinan a cinco jóvenes en vivienda de León, Guanajuato

    SLP

    El Universal

    Cinco hombres entre 17 y 21 años fueron asesinados en una casa de León, Guanajuato.

    A 9 años del asesinato del periodista Javier Valdez
    A 9 años del asesinato del periodista Javier Valdez

    A 9 años del asesinato del periodista Javier Valdez

    SLP

    El Universal

    Dos implicados en el homicidio de Valdez fueron condenados a penas de 32 y 14 años de prisión.

    Nuevo León inaugura edificio de terapia en DIF Capullos
    Nuevo León inaugura edificio de terapia en DIF Capullos

    Nuevo León inaugura edificio de terapia en DIF Capullos

    SLP

    El Universal

    El nuevo edificio en DIF Capullos ofrece terapias físicas, ocupacionales y acuáticas para niños y adolescentes.

    Detenidos en EU, dos exsecretarios de Rocha Moya
    Detenidos en EU, dos exsecretarios de Rocha Moya

    Detenidos en EU, dos exsecretarios de Rocha Moya

    SLP

    SinEmbargo.mx

    Los extitulares de Finanzas y Seguridad forman parte de la lista de personas señaladas por presuntos nexos con el narco