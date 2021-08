"Aprendizaje no presencial resuelve algunos desafíos", dice Delfina Gómez

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, aseguró que el aprendizaje no presencial, que se consolida con la oferta educativa de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), demuestra los valores personales, profesionales y académicos de los estudiantes, y una ventaja competitiva, sustentada en la disciplina voluntaria para lograr sus metas.

Al encabezar la Tercera Ceremonia Virtual de Egresados UnADM 2021, señaló que los estudiantes que concluyen sus estudios serán pieza clave en la recuperación, ya que sus conocimientos y disciplina facilitarán el desarrollo de México con un nuevo enfoque sobre la importancia de la alimentación y el cuidado de la salud, y sobre las oportunidades que abren acontecimientos como la pandemia.

"Ustedes hacen efectivo el derecho a una Educación Superior obligatoria y de calidad. En un modelo que estaba listo para hacer frente a una contingencia, no como una concesión, sino como el ejercicio pleno de su derecho a una educación gratuita y de calidad", agregó.

Gómez Álvarez comentó que los egresados que se incorporarán a la vida productiva del país, como Técnico Superior Universitario o con una Licenciatura, lo hacen en un momento oportuno, de necesidad nacional y de reactivación en todos los sectores, incluyendo el sector educativo.

"Con su actividad laboral se beneficiará el país, porque emprenderán el camino hacia una transformación sin precedentes, para hacer del entorno actual una oportunidad, como hacen todos los estudiantes universitarios de forma paulatina y firme".

Gómez Álvarez afirmó que, en el contexto de transformación y de reactivación nacional, la generación de la UnADM que concluye será protagonista y ejemplo para los mexicanos, considerando que en la actualidad las instituciones educativas de nivel superior atienden la diversidad, la fomentan y la crean.

Reconoció que el modelo de enseñanza-aprendizaje implementado por la UnADM, resuelve los desafíos de obligatoriedad y gratuidad que establece la nueva Ley General de Educación Superior, además de favorecer el diálogo, la reflexión, el debate de ideas y el trabajo colaborativo para construir consensos y lograr la unidad nacional.

Durante la ceremonia virtual, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, señaló que sin los docentes de la universidad, y su entusiasmo, el éxito de los egresados no habría sido posible, porque maestras y maestros mantuvieron al día los procesos de aprendizaje.

Resaltó que varios de los egresados ya trabajan en proyectos comunitarios, acciones para el bien de sus lugares y sus familias, lo que los convierte en sujetos de cambio.

Lilian Kravzov Appel, rectora de la UnADM, señaló que la institución es del pueblo, porque está presente en todos los rincones del país para garantizar el derecho a la educación superior en donde sea. "La UnADM es un tesoro viviente".

Explicó que en los dos últimos años ha incrementado su matrícula con criterios de inclusión, además de mejorar los planes y programas de estudio.

La egresada de Nutrición, Luz María Yescas, originaria de la sierra norte de Oaxaca, dijo que, gracias a la UnADM y su sistema, logró cumplir con una de sus metas, a pesar de la pandemia, la cual también les dejó muchas experiencias.

Ramiro Rodríguez, de 47 años, egresado de la licenciatura de la Prevención de la Salud, dijo que las personas desde temprana edad deben tomar prevenciones para cuidar su cuerpo. Hizo un reconocimiento al personal de la UnADM por hacer una realidad el desarrollo personal.

De 88 años, y originaria de Tamaulipas, Olga Zendejas Maldonado, egresada de la carrera de Gestión y Administración de PyMES, comentó que la UnADM le ayudó a cumplir sus sueños, porque se adapta a los tiempos y horarios de los estudiantes. Dijo que la tecnología fue necesaria para que pudiera estudiar a distancia.

María Irela Romo Muñoz, de la Ciudad de México y de 69 años, se graduó en la licenciatura de Administración y Gestión Pública. Llamó a las personas a animarse a seguir sus estudios en la UnADM sobre todo porque es gratis.