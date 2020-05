Aprueba Cofepris uso de tres pruebas serológicas para detectar una respuesta inmunológica al COVID-19

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó las tres primeras pruebas serológicas para detectar una respuesta inmunológica al COVID-19 en las personas.

Las pruebas serológicas son aquellas que en vez de detectar propiamente al virus, como las pruebas PCR utilizadas para confirmar un caso positivo al SARS-Co-2, detecta la respuesta inmunológica al patógeno mediante la identificación de los anticuerpos IgM (inmunoglobulina M) e IgG (inmunoglobulina G).

Si bien la dependencia dio luz verde al uso de estas pruebas, mediante un comunicado subrayó que el presentar anticuerpos protectores al virus, no excluye la posibilidad de una eventual reinfección.

"La presencia de anticuerpos tipo IgG sugiere que el sujeto ha sido expuesto al virus y ha desarrollado una respuesta inmune. Típicamente esto ocurre al menos dos semanas después de la exposición y expresión clínica de la enfermedad.

"(Esto) No determina en forma categórica que ya no se tiene riesgo de contraer la enfermedad, pero sugiere que es de menor riesgo que quien no tiene anticuerpos", explicó.

Detalló que la presencia de anticuerpos IgM en la prueba indica que el sujeto ha sido expuesto al virus y sugiere que el contacto ha ocurrido en las dos semanas anteriores a la muestra.

Mientras que la presencia de anticuerpos IgG e IgM en forma simultánea, indica que la enfermedad está pasando su forma aguda.