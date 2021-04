Aprueba comisión del Senado minuta sobre regulación de marihuana

Pese a reconocer graves errores en el texto normativo propuesto, la Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó con 6 votos a favor y 5 en contra, la minuta de la Cámara de Diputados sobre la regulación del cannabis.

Los senadores panistas Indira Rosales San Román y Damián Zepeda se manifestaron en contra del dictamen, debido a que presenta un gran número de inconsistencias y contradicciones, que se traducirían en una legislación muy vulnerable y susceptible de ser combatida en el poder judicial.

"La veo poco aplicable, desafortunadamente creo que de aprobarse esta minuta en sus términos creo que se convertirá básicamente en letra muerta y no podrá ni siquiera ser ocupada por los consumidores ni por los productores", consideró la senadora Rosales San Román.

Dijo que "pasamos de un mal dictamen a un pésimo dictamen, (porque) seguimos sin cumplir lo que nos ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, seguimos desvirtuando el origen y el objetivo de este dictamen", tras lamentar que sólo se quiera regular por regular, "pues no se están tomando en cuenta los temas de salud y las adicciones de niños y jóvenes".

Por su parte, el senador morenista Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia, pidió votar a favor para acatar el mandato de la Suprema Corte de Justicia y una vez que entre en vigor poder enmendarla.

"Demos un paso adelante aprobando este dictamen y atendiendo nuestra responsabilidad estemos presentando las iniciativas que nos permitan ir adecuando esta normatividad para poder no solamente atender la disposición de la corte sino estar generando un clima de no prohibición y de participación social más eficiente dentro de nuestra sociedad mexicana", manifestó el senador Menchaca.

Señaló que no se debe retrasar una discusión nacional que polariza, que difícilmente va a tener unanimidad "pero que pondera y tiende a proteger los derechos humanos, que tiende a darle la calidad de adulto a la sociedad mexicana y que con sus defectos, pero que aprobándola, podríamos iniciar un proceso que en otros aspectos, en otro tipo de psico adictivos ha sido largo y nada fácil, pero que la prohibición de ninguna sustancia ha impedido la utilización incorrecta de este tipo de productos".

Una vez aprobada por la Comisión de Justicia, se espera la discusión y votación en las comisiones de Salud y Estudios Legislativos Segunda, para definir si se aprueba o rechaza el dictamen sobre la marihuana.