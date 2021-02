Aprueba MC a Samuel García como candidato a la gubernatura de NL

El partido Movimiento Ciudadano aprobó la candidatura del senador con licencia Samuel García Sepúlveda, por la gubernatura de Nuevo León.

Al dar a conocer el acuerdo de la Asamblea Nacional Electoral, García Sepúlveda expresó: "Tenemos la camiseta bien puesta. Aquí no saltamos del barco, ni nos aliamos con los rivales".

Desde que empezó como senador de la República, tras el proceso electoral de 2018, Samuel García trabajó para posicionarse por la gubernatura de Nuevo León, y ha sido el político que más invierte en redes sociales, además de que muchos de sus videos se han vuelto virales por actuaciones o expresiones machistas, misóginas, clasistas y discriminatorias.

Parecía que Samuel García tenía despejado el camino para ser el abanderado de MC, pero de forma sorpresiva el diputado local, Luis Donaldo Colosio, dio a conocer sus aspiraciones por la gubernatura, alentado por un sector de dirigentes del partido, ante el evidente desgaste del senador, por lo que el partido anunció un proceso interno donde participarían los dos aspirantes.

Sin embargo, como Colosio pidió una elección abierta o encuestas entre los ciudadanos, en lugar de un proceso interno para definir al ganador, y el partido no aceptó, Luis Donaldo prefirió retirarse de la contienda, y durante varios meses dejó correr la versión de que podría aceptar la candidatura al gobierno estatal por el PAN e incluso ser el abanderado de Morena por la alcaldía de Monterrey, pues públicamente reconocía que tenía varias propuestas de postulación.

Apenas el 25 de enero, Colosio dio a conocer que competirá por la alcaldía de Monterrey al amparo del partido naranja.

La mañana de este sábado MC anunció el ungimiento de Samuel García como su candidato por la gubernatura, "porque la política no se construye sin las y los jóvenes".

García Sepúlveda agradeció la nominación y las palabras que, al anunciar la aprobación de su candidatura, por parte de la Asamblea Nacional Electoral, pronunció el líder del partido naranja, Clemente Castañeda.

"Tenemos la camiseta bien puesta. Aquí no saltamos del barco ni nos aliamos con los rivales", dijo Samuel García, en aparente alusión a los panistas que han renunciado estos días para sumarse a la candidatura de Morena.

Castañeda declaró que, en la precampaña, Samuel García demostró de qué está hecho, ya que buscó y consiguió el respaldo de más de cien mil simpatizantes y militantes de MC.

Afirmó que no hay duda de que es el mejor candidato que podría tener el partido, y que además desde el Senado le ha cumplido a la entidad en todo momento, siendo "una de las voces más fuertes en defensa del federalismo".