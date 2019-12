Aprueban creación de ley especializada en atención a cáncer infantil

La Comisión de Salud aprobó el dictamen para crear la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y Adolescencia, legislación especializada en la materia y que busca atajar la mortalidad de menores de 18 años por causa de ese mal.

La propuesta de ley contempla dar nuevas facultades a las autoridades federales y locales para que se coordinen en la tarea detección y atención del cáncer infantil, y promover la capacitación continua al personal de salud para el diagnóstico temprano de esa enfermedad.

Además busca disminuir el abandono al tratamiento; contar con un registro nacional de los casos de menores de edad con cáncer -dentro del Registro Nacional de Cáncer que ya existe- y hacer obligatorias campañas de información que permitan detectar y atender el cáncer infantil.

Los legisladores valoraron que en México el cáncer es la principal causa de muerte por enfermedad de niños de entre los 5 y 14 años de edad. Pero dado que entre el 80 y el 95 % de los casos de cáncer infantil se pueden curar con medicinas y tratamientos, la prioridad debe ser el diagnóstico temprano.

Actualmente, según el dictamen, 75 % de los casos se diagnostican en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que incrementa las muertes de niños.

En la discusión, la diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, expresó su preocupación porque no se haya previsto el impacto presupuestal de esta ley, lo que podría causar dificultades para su aplicación real.

Además la legislación indica que se van a coordinar instancias pero no queda claro si será parte de los convenios y no se deben generar expectativas que no se podrán cubrir.

Pidió una discusión más a fondo para tener más certeza en la expedición de una ley General pues ésta debería prever todas las atribuciones para los distintos órdenes de gobierno, lo que el documento no establece.

Sin embargo el diputado Javier Hidalgo, de Morena, indicó que la ley dictaminada es acorde con la estrategia de atención preventiva que plantea el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).

La ley prevé que será obligatoria la capacitación de personal médico para realizar la detección y, con la idea de federalización del sistema de salud todas las entidades se sumarán a esa estrategia, todo lo cual permitirá combatir el cáncer infantil, expuso.

La diputada del PRI, Frinné Azuara Yarzábal, destacó los avances que permitirá la ley para la detección oportuna, con una capacitación adecuada del personal médico, y además "amarra" que nunca más falten medicinas y tratamiento para la atención de niños con cáncer.

Presente en la sesión de la Comisión, Kenji López Cuevas, de Cáncer Warriors de México reconoció el avance que podría salvar vidas de miles de niños que hoy ni siquiera están diagnosticados.

Por su parte, Alberto Olaya Vargas, Coordinador de Trasplantes de Médula Ósea del Instituto Nacional de Pediatría celebró que la legislación podría incidir en mejorar la atención de niños con cáncer.