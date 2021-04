Aprueban propaganda de los tres niveles de gobierno

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la tarde de este sábado, propagandas gubernamentales de todos los niveles de gobierno, que se podrán difundir durante la campaña electoral.

Toda aquella que tenga que ver con temas de salud, educación y protección civil en caso de emergencia, puede ser difundida, siempre y cuando se abstengan de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que lo conviertan en campaña política o electoral.

No se pueden difundir logros de gobierno, obra pública, ni emitir información dirigida a justificar o convencer a la población de la pertenencia o logros de una administración en los diversos niveles de gobierno.

Todo lo que tenga que ver con campaña de vacunación contra el Covid-19, así como acciones que tengan que difundirse para detener la pandemia, puede llevarse a cabo, siempre y cuando no exista propaganda personalizada.

En el caso de La Hora Nacional, se puede seguir difundiendo pero deberá suprimirse toda alusión a propaganda de poderes públicos o de cualquier ente público.

En el caso de los portales digitales (en Internet) de los entes públicos, deberán abstenerse de difundir logros de gobierno, así como referencias visuales o auditivas a las frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política, electoral o personalizada.

"Lo anterior no implica, bajo ningún supuesto, que los entes públicos dejen de cumplir las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información", se indicó.