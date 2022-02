Aprueban reforma a aquellas actividades agrícolas que usen químicos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- El pleno del Senado aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo que considera como labores peligrosas o insalubres, la exposición a labores agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca, que impliquen el uso de químicos, manejo de maquinaria, vehículos pesados, y los que determine la autoridad competente.

Durante la sesión ordinaria se aprobó también un transitorio que establece que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) contará con un plazo de ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto para elaborar y publicar una Norma Oficial Mexicana a efecto de clasificar las actividades mencionadas, a fin de determinar aquéllas de menor riesgo.

La reforma turnada al Ejecutivo Federal para su publicación busca revertir los graves laborales y de salud a las que están expuestos millones de jornaleros agrícolas en el país que migran cada año de los estados más pobres hacia los campos agrícolas del norte del país.

La reforma considera que el derecho al trabajo implica la posibilidad de que todos los empleados tengan derechos y garantías para su estabilidad y una adecuada remuneración, sin poner en riesgo su integridad y su salud.

En los argumentos se expone que el resultado de la prohibición general del trabajo agrícola para los menores de 18 años ha sido una simulación que, cuando no resta oportunidades de subsistencia a los jóvenes del medio rural, des protege a aquellos que ya se dedican a este tipo de actividades sin gozar de las prestaciones laborales que la ley ordena para los trabajadores.

Estima que tres de cada diez niños y adolescentes que trabajan en actividades no permitidas, incluidas las agrícolas, laboran hasta 14 horas a la semana, 24.7% trabaja más de 14 a 36 horas y 27.1% sobrepasa las 36 hora

"En el dictamen se destaca que 90 por ciento de niños y jóvenes que laboran en el país lo hacen en actividades no permitidas por la ley, como el trabajo agrícola, que se sitúa en vacíos jurídicos que los hacen aún más vulnerables".

La importancia de esta propuesta, mencionaron, radica en incorporar medidas tendientes a señalar las actividades que tienen mayor riesgo en los centros de trabajo, y tomar en cuenta las normas en materia de seguridad, higiene y cuidado al medio ambiente.