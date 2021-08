Aprueban segundo extraordinario en ambas cámaras del Congreso

En sesión presencial, el Pleno de la Comisión Permanente aprobó la realización de un segundo periodo extraordinario de sesiones en las Cámaras de Diputados y de Senadores a partir de este miércoles 11 de agosto, aunque sin una agenda definida de manera inmediata, por la falta de acuerdos.

Justo con los votos necesarios (24 de los 36 legisladores presentes), además de 9 en contra y 3 abstenciones, se avaló la realización del extraordinario.

Sin embargo, los temas fueron separados a petición de la oposición, por lo que se varios legisladores se reservaron algunos artículos del dictamen para que fueran discutidos y votados en particular.

Los temas que se espera sean avalados por una clara mayoría son los relacionados con el desafuero de los diputados federales Saúl Huerta, de Morena, y Mauricio Toledo, del Partido del Trabajo (PT), no así en el caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien argumenta que tiene fuero y cuenta con una suspensión definitiva, por lo que presuntamente no puede ser procesado.

Otros tema propuesto para el extraordinario es el de la aprobación de una nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia.

La discusión de los artículos reservados está en curso.