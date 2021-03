Aprueban subtítulos forzosos en películas que se exhiban en cines

Todas las películas que se exhiban en territorio nacional deberán contar con subtítulos, con el objetivo de que puedan asistir a salas personas con debilidad auditiva.

La mañana de este lunes, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó la reforma al artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía, la cual deberá ser reglamentada en un plazo no mayor a 60 días naturales.

La iniciativa había sido votada el mes pasado en la Cámara de Diputados, con 443 sufragios a favor.

"Las películas serán exhibidas al público en su versión original y subtituladas al español, en los términos que establezca el reglamento.

"Las clasificadas para público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse dobladas, pero siempre subtituladas en español", se lee en la reforma.

Víctor Ugalde, presidente del Observatorio Público Cinematográfico Rafael E. Portas, consideró que la decisión es un avance en materia de derechos humanos.

"De los discapacitados auditivos y el respeto a la obra original y sus creadores", opinó.

La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica considera que la reforma pone al sector de la exhibición en desventajas contra las plataformas digitales.

"Que los cines no puedan exhibir las películas de animación por ejemplo, más que con subtítulos, y las plataformas y la televisión abierta si tengan esa opción, me parece que es una desventaja competitiva y una afectación a la experiencia", dijo Tábata Vilar Villa, directora general de Canacine.

Hasta la tarde de este lunes no se ha pronunciado la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que desde hace dos años ha trabajado en mesas para modificar la actual Ley de Cine.

En febrero, al aprobar la reforma al artículo 8, diputados indicaron que con los subtítulos se incrementaría el acceso a cines de 2.4 millones de personas con discapacidad auditiva.

Al interior del sector de la distribución se tendrá que ver si el costo del subtitulaje de cintas nacionales recaerá en manos de la empresa o el productor. También tendrá que verse la respuesta del público a ver una cinta en español, con subtítulos forzosos.