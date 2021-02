Aprueban uso obligatorio de cubrebocas en todo NL

El Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría, modificaciones a la Ley Estatal de Salud, para hacer obligatorio el uso de cubrebocas, estableciendo como sanciones para quienes no sigan esta medida sanitaria que busca evitar los contagios con el virus SARS-CoV-2, arresto de 36 horas que se puede conmutar por multas que pueden ir desde 448 a 896 pesos, o por ocho horas de trabajo comunitario o administrativo en dependencias oficiales.

La reforma, que fue propuesta por la bancada del PAN, recibió el apoyo del grupo legislativo del PRI, y fue aprobada con 26 votos a favor, doce en contra de Morena, Movimiento Ciudadano y PVEM, y dos abstenciones.

Melchor Heredia, quien habló en contra de "esta locura", en representación del grupo legislativo de Morena, destacó que la sanción va en contra de la población, y no establece responsabilidad para los propietarios o encargados de fábricas y establecimientos comerciales.

Criticó que no haya un destino específico para los recursos que se recauden, ni se define claramente qué autoridad es la encargada de sancionar, y estimó que será una oportunidad para que las policías extorsionen y cometan abusos contra los ciudadanos. También afirmó que las celdas municipales no reúnen condiciones adecuadas para que las personas arrestadas guarden la sana distancia.

A su vez, Jonatán Tijerina, diputado de MC, tras explicar que está a favor del cubrebocas ya que lo usa hasta para ir al baño, consideró "un pecado" que, ante tanta inseguridad, los gobiernos del estado y municipios distraigan a sus elementos policiacos para perseguir a los ciudadanos, en lugar de promover campañas de información y promoción de la conciencia cívica. Igualmente comentó que se estará abriendo la puerta a la tentación de cometer abusos.

Además, expuso que la reforma viola los artículos constitucionales 14, 16 y 21, este último porque las sanciones para trabajadores no asalariados, no deberán exceder el equivalente a un día de su ingreso.

El panista, Carlos de la Fuente, promotor de la iniciativa, expuso que no se trata de un asunto político sino de salud pública. Llamó a tener empatía social y responsabilidad para poder salir más pronto de la pandemia. Confío que con el paso del tiempo se genera cultura cívica y no será necesario aplicar multas.

El secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, agradeció a los legisladores por aprobar una reforma que habían solicitado muchos ciudadanos cansados de ver que mucha gente no usa cubrebocas, al grado que algunos estuvieron a punto de liarse a golpes con quienes se molestaban porque les hacían ver su irresponsabilidad.

--Bajan casos Covid en NL

Después de 14 días consecutivos (desde el 18 de enero) con más de mil casos diarios de pacientes con Covid-19, este lunes la Secretaría Estatal de Salud anunció que, en las 24 horas previas, se registraron 971 casos de contagio, 113 casos menos que los mil 084 reportados el 31 de enero.

El titular Manuel de la O Cavazos dijo, sin embargo, que la cifra de defunciones se mantuvo por arriba de 50, al reportarse 52 nuevos decesos, con lo cual hoy se cumplieron siete días seguidos en los que se registran más de medio centenar de fallecimientos por la enfermedad viral. Hasta hoy se han contabilizado siete mil 840 decesos y 153 mil 927 casos de contagio.

Hoy están hospitalizadas mil 856 personas, 16 menos que el domingo cuando se reportaron mil 872 pacientes internados, completándose cinco días seguidos con menos de dos mil casos, luego que del 20 al 27 de enero hubo más de dos mil personas hospitalizadas con el pico más alto el día 26 cuando estaban internados dos mil 078 pacientes.

Actualmente están auxiliados con un ventilador mecánico 476 pacientes, 17 más que el domingo cuando se reportó que 459 personas infectadas por el virus SARS-CoV-2 estaban intubadas, habiéndose presentado la cifra más alta el 25 de enero cuando 492 personas estaban en esa condición.