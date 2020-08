Apuñalan a "Rocko", perrito policía que intentó detener a un sujeto

En el ejercicio de sus funciones, "Rocko", un perro de la Policía Estatal de Zacatecas fue apuñalado en el cuello y hocico al intentar detener a un sujeto que, tras resistirse a una revisión, sacó una navaja para amagar a los elementos policiales y fue cuando el valiente canino salió en defensa de sus compañeros y resultó herido. El can se reporta estable, pero permanecerá en reposo para su recuperación.

De acuerdo a la información de la Secretaría de Seguridad Pública, los hechos ocurrieron en la calle Mexicapan, en la zona centro, cuando los elementos policiales observaron a un hombre que al notar la presencia de los uniformados mostró un actitud evasiva y al solicitarle que permitiera una inspección éste se negó y sacó el arma punzocortante y amenazó a los policías, por ello, de inmediato intervino el canino y fue cuando el hombre lo apuñaló.

En un video que circula en las redes sociales se ve que el valiente perro policía era el único que intentaba proteger a los elementos y trataba de detener al sujeto, ya que los efectivos solo caminaban a los costados del hombre armado y una vez que hirió a "Rocko", trató de darse a la fuga, aunque finalmente fue detenido en la calle Juan de Tolosa de la misma zona centro de la capital, a quien se le aseguró la navaja, una pipa y un envoltorio de papel con residuos de marihuana.

Las autoridades policiales informaron que las lesiones no fueron profundas y no ponen en riesgo la vida de "Rocko", un perro de raza Pastor Velga Mallinios, quien tiene 3 años y medio en la corporación y su adiestramiento se le dio desde los dos meses de edad. La Secretaría de Seguridad de Zacatecas informó que "Rocko" es uno de los 10 perros adultos adiestrados que realizan las funciones de detección de narcóticos, obediencia básica, así como guardia y protección, ésta última función es la que desempeñaba en este hecho.

