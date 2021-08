Apunta la FGJ a perfiles bajos por colapso de la L12

Ciudad de México.- Los avances en las investigaciones, con base en peritajes y entrevistas realizadas por peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina para esclarecer el colapso de la Línea 12 del Metro, que provocó la muerte de 26 personas y dejó 100 heridos, apuntan a que los posibles responsables podrían ser personal de segundo y tercer nivel de la firma constructora encargada.

A esta primera conclusión llegaron los peritos luego de analizar a detalle el peritaje que realizó la empresa danesa DNV, manejando como la principal línea de investigación que el "error" fue causa de una mala supervisión de la obra, señalando al ingeniero Alejandro "N", quien en esas fechas, según los archivos de la constructora, era el director General del grupo IPISA, quien participó en varios tramos de la Línea Dorada.

También se busca en los archivos de la misma empresa a otras cuatro personas, aparentemente, responsables de trabajar con los "pernos Nelson", quienes, según el dictamen, los colocaron mal y no instalaron los necesarios para la trabe que colapsó, y una persona más quien, aparentemente, era el encargado de almacén y de notificar y avisar si se requerían más de ese material.

Víctimas, inconformes

"Sabíamos que iban a salir con algo así, igual que con lo del [Colegio Enrique] Rébsamen que sólo metieron a la cárcel al albañil, al que puso los ladrillos o al que pintó y a ningún funcionario político que permitió la corrupción, lo mismo están haciendo ahora", comentó Guadalupe, hermana de unas de las víctimas mortales.

Los deudos exigen que el castigo para los responsables de esta tragedia sea ejemplar y que se llegue hasta los funcionarios de primer nivel.

"No se trata de meter por meter a alguien a la cárcel. Se debe castigar a los que no supervisaron la obra, el que desvió el dinero, el que no le dio mantenimiento a la Línea 12, los directores del Metro", concluyó.