Apuran diputados al Senado a resolver sobre juicio político contra Rosario Robles

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que encabeza el vicecoordinador de Morena, Pablo Gómez, pidió al Senado que le dé el trámite correspondiente a la acusación de juicio político, que desde marzo pasado aprobó el Palacio Legislativo de San Lázaro en contra de la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, en la administración del priista, Enrique Peña Nieto.

En un comunicado, la Sección Instructora solicitó dé el trámite correspondiente al expediente SI/LXIV/JP/01/2019 de juicio político, que fue avalado el pasado 18 de marzo en el pleno de la Cámara de Diputados, y que también está relacionado con el caso de la denominada "Estafa Maestra" y solamente se tiene el mes de noviembre para que dicte sentencia.

En la comunicación se describe que el acuerdo fue remitido a la colegisladora debido a que en el Senado no se ha integrado la Sección de Enjuiciamiento, encargada de seguir con el procedimiento establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo cual la Mesa Directiva no le ha turnado el expediente.

El presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez, informó que la Sección Instructora tomó este acuerdo porque, por disposición legal, solo se cuenta con el mes de noviembre para dictar sentencia en el Senado, lo que significa que el asunto ya adquirió carácter de urgente.

El acuerdo aprobado fue remitido al Senado a través de la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, diputada Dulce María Sauri.

El 19 de marzo del año en curso, la Cámara de Diputados erigida en órgano de acusación resolvió: "acusar ante el Senado de la República a la ciudadana María del Rosario Robles Berlanga o Rosario Robles Berlanga por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, cometidos en el ejercicio de sus funciones de secretaria del Despacho durante el periodo comprendido entre el 1º de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018".

El 20 de marzo el Senado recibió el expediente de Juicio Político SI/LXIV/JP/01/2019.

Acusación

El pasado 19 de marzo, en la última sesión ordinaria antes de decretar el cierre por la pandemia, y sin la presencia del PRI, PAN y PRD, el pleno de la Cámara de Diputados avaló por unanimidad –con 271 votos a favor- que sí ha lugar el juicio político contra la ex titular de Sedesol y Sedatu en la administración de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, y se avaló llevar la acusación ante el Senado de la República para que sea inhabilitada por 20 años.

Las bancadas de Morena, PT, PES y MC, votaron a favor de las conclusiones de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados quien sí encontró elementos para acusar ante el Senado a Rosario Robles por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, cometidos en el ejercicio de sus funciones de secretaria del Despacho durante el periodo comprendido entre el 1º de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018.

Cabe recordar que desde noviembre del año pasado la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados avaló iniciar el proceso de juicio político contra Robles Berlanga por el presunto desvío de 5 mil millones de pesos de la llamada "Estafa Maestra" cuando fue funcionaria pública.

"Se considera que hay elementos suficientes para formular la acusación en contra de la C. María del Rosario Robles Berlanga también conocida como Rosario Robles Berlanga, ya que se configuran acciones y omisiones graves en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, por las violaciones sistemáticas a los presupuestos de la Administración Pública Federal, particularmente a los de las Secretarías de Desarrollo Social; y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por lo que se sugiere que se imponga a la hoy encausada la inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público por veinte años", explica un resolutivo de la Sección Instructora.