Arely Gómez no incurrió en responsabilidad por investigación a Kate del Castillo: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que la ex titular de la dependencia, Arely Gómez, no incurrió en ninguna responsabilidad por dar a conocer que la actriz Kate del Castillo sostuvo un encuentro con Joaquín "El Chapo" Guzmán, mientras este permanecía prófugo.

La actriz ha demandado al Estado mexicano una indemnización al considerarse víctima de acoso institucional por parte de la extinta PGR debido a que, en su momento, Gómez declaró en medios de comunicación que la captura de Guzmán Loera se logró luego de dar seguimiento a Del Castillo, con quien el capo pretendía filmar una película de su vida.

Kate del Castillo denunció ante la actual FGR a Gómez y a los servidores públicos que participaron en las indagatorias contra ella para que se investigue si incurrieron en responsabilidades administrativas al supuestamente filtrar información sobre las pesquisas.

En esta investigación, la FGR negó reconocerla como víctima y el pasado 30 de marzo ordenó archivar la carpeta al considerar que los servidores públicos de la época no incurrieron en ninguna responsabilidad administrativa.

Contra esta determinación, del Castillo presentó un juicio de amparo mismo que fue admitido por el Juez Tercero de Distrito en materia Administrativa que este miércoles recibió los primeros informes de la FGR.

El juez fijó el próximo seis de septiembre para realizar la audiencia constitucional en la que definirá si ampara o no a la actriz y si la determinación de la FGR es o no violatoria de derechos humanos.