Ariadna Fernanda murió por golpes, informa FGR

CIUDAD DE MÉXICO, enero 16 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que Ariadna "N" falleció por heridas en la cabeza, producidas por descargas de un objeto contundente o por contacto de la cabeza contra una superficie dura.

La dependencia señaló que no tiene sustento el peritaje de la Fiscalía de Morelos, que refiere como causa de muerte la broncoaspiración secundaria a intoxicación etílica ya que no consideró las lesiones externas e internas que presentaba la víctima.

Resaltó que se considera que el procedimiento penal por el posible delito de femicidio debe continuar a cargo de las autoridades locales de la Ciudad de México, por ser un delito del fuero común cometido en la jurisdicción de la propia Ciudad de México.

También la FGR indicó que existe una discrepancia fundamental entre las Fiscalías de la Ciudad de México, que concluye el feminicidio mediante un traumatismo craneoencefálico, trauma toráxico y trauma múltiple; y la de Morelos, que concluye la causa de la muerte, por una broncoaspiración secundaria, por intoxicación etílica.

Sostuvo que el peritaje emitido por las autoridades de la Ciudad de México se apega al procedimiento pericial debido; y no es posible dar sustento a la causa de muerte emitida por la Fiscalía General del Estado de Morelos.

"De conformidad con lo anterior, se considera que el procedimiento penal por el posible delito de femicidio debe continuar a cargo de las autoridades locales de la Ciudad de México, por ser un delito del fuero común cometido en la jurisdicción de la propia Ciudad de México", detalló la FGR.

Abundó que el área pericial de la FGR, después de haber analizado cronológicamente todas las pruebas ya señaladas, concluye que las heridas craneoencefálicas producidas en la víctima por descargas de un objeto contundente sobre su cabeza o por contacto de la superficie craneal contra un plano duro, son la causa del fallecimiento de la víctima.

"Al peritaje de la Fiscalía de Morelos, que establece como causa de muerte la "broncoaspiración secundaria a intoxicación etílica", no es posible darle sustento, en razón de las lesiones externas e internas ya señaladas, y del hecho de que no se tomó en cuenta, en toda su magnitud, la cronología del momento del fallecimiento", refirió.



El contexto

Las discrepancias entre las autoridades de la Ciudad de México y del estado de Morelos por la necropsia practicada al cadáver de Ariadna Fernanda López Díaz, escalaron, pues las instituciones forenses defendieron los resultados que cada una obtuvo y que son diferentes sobre la causa de muerte.

El Poder Judicial de la Ciudad de México, a través del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo), avaló la segunda prueba que se practicó al cuerpo en sus instalaciones, que concluyó que la joven murió por un trauma múltiple. También el estudio y el resultado fueron respaldados por la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ).

Por su parte, Yazmín Herrera Soto, responsable de revisar y validar la necropsia que realizaron en el Servicio Médico Forense de Morelos, expuso que no tuvo margen de error e insistió en que el deceso de la joven fue por un grave estado de alcoholismo que provocó una broncoaspiración.

Ante esto, el Incifo detalló que el viernes 4 de noviembre, a las 11:36 horas, recibió la orden por parte de la autoridad ministerial para la práctica de necropsia al cuerpo de Ariadna, derivada de la carpeta de investigación FEIDF/D/UI-2S/D/00267/11-2022, la cual se llevó a cabo bajo la guía técnica para la realización de necropsias, sustentada en protocolos internacionales aceptados y con perspectiva de género.

Precisó que además se realizó un procedimiento muy especializado con el cual fue posible determinar que la causa de muerte se debió a un trauma múltiple.

Desde Morelos, Herrera Soto expuso que el cadáver no presentaba rupturas ni heridas en la piel que pudieran haber condicionado un sangrado de forma externa e insistió en que la muerte fue por una broncoaspiración por ingesta de alcohol.

En defensa de la autopsia practicada en Morelos, destacó que no existe la reautopsia porque no se puede hacer un procedimiento sobre otro.



LA CRONOLOGÍA DEL CASO DE ARIADNA

30 de octubre. Ariadna Fernanda se despidió de su familia.

Cenó en el Fisher´s en la colonia Condesa con un grupo de amigos, entre los que estaban Vanessa y Rautel.

Luego todos se trasladaron al departamento de Rautel, quien vivía en la colonia Roma, muy cerca de dónde habían quedado de verse.

De acuerdo a la investigaciones realizadas por la Fiscalía de la Ciudad de México, Ariadna Fernanda, murió ese mismo día por un trauma múltiple.

31 de octubre. Un ciclista que transitaba por la carretera México-Tepoztlán halló el cuerpo de una mujer, por lo que dio aviso a las autoridades, le tomó fotos a los tatuajes de la joven y las subió a redes sociales para que familiares la lograran identificar.

2 de noviembre. Familiares y amigos identificaron los tatuajes de Ariadna publicados en redes sociales y comenzaron una campaña para visibilizar el caso con el #JusticiaparaAri.



Fiscalía Morelos dice que no es feminicidio

3 de noviembre. Tras una primera autopsia la Fiscalía General de Morelos entregó el cuerpo de la joven de 27 años a sus familiares para ser sepultada en la Ciudad de México.

De acuerdo al primer reporte forense, el cuerpo de la joven tenía una herida en la cara y golpes en el cuerpo.

Establecen la causa de muerte como una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración, y en su intervención el fiscal Uriel Carmona dijo que "técnicamente" la necropsia no era coincidente con un feminicidio.

A las 16:00 horas fue velada por familiares y amigos en la agencia funeraria Grossman, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Ese mismo día Rautel "N" habló frente a los medios, con el cuerpo presente de Ariadna. "Aquí estoy por ella. Quiero hacer las cosas de la mejor manera. Si ella (Ariadna) me eligió para esto", dijo frente a las cámaras.

Ahí fue donde aseguró que la joven estaba en estado inconveniente y que había tomado un taxi sola.

4 de noviembre. La Fiscalía de la Ciudad de México realiza segunda necropsia a petición de los familiares.

5 de noviembre. Se lleva a cabo el entierro de Ariadna Fernanda en el panteón San Nicolás Tolentino en la alcaldía Iztapalapa.



Fiscalía CDMX: Ariadna murió por trauma múltiple

6 de noviembre. Detienen a Vanessa "N", durante la madrugada del domingo en Ecatepec. Fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.

Más tarde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la causa de muerte de la joven Ariadna Fernanda de 27 años fue un trauma múltiple.

Lo que no coincide con lo dicho por la Fiscalía de Morelos, que establecía que su muerte se debía por congestión alcohólica.

La fiscal capitalina, Ernestina Godoy, señaló que había pruebas sólidas para establecer la posible participación de dos personas en el feminicidio de Ariadna: Rautel "N" y Vanessa "N", quien ya había sido detenida, por lo que inicia la búsqueda de Rautel.



Exigen justicia para Ariadna Fernanda

7 de noviembre. Familiares y amigos marchan para exigir justicia para Ari.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, acusó que el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, de tener nexos con Rautel "N".



Fiscalía de Morelos abre investigación contra su fiscal.

Las indagatorias apuntan a que presuntamente Rautel podría dedicarse a la venta de drogas al menudeo, pues así lo reveló su novia Vanessa, quien en su primera declaración detalló que ella no tuvo nada que ver y que incluso no se percató del momento en que Ariadna murió, y que sólo ayudó a su novio a deshacerse del cadáver.

Además la Fiscalía de la CDMX reveló un video donde se ve a Rautel cargando en el hombro a una mujer en estado inconsciente e inmóvil, y luego la mete a una camioneta. La hipótesis es que en el vehículo la llevaron al paraje donde ciclistas la encontraron en Tepoztlán, Morelos.

Tras un cateo en el departamento, donde pese a haber sido limpiado previamente, expertos de la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales hallaron, con pruebas de luminiscencia, presencia de sangre en el piso de la sala y en un cojín, así como en la recámara.



Dictan prisión preventiva para Vanessa "N"

Rautel "N", se entregó en Nuevo León. "Soy inocente, no la maté", aseguró.

8 de noviembre. Durante la madrugada de ese día Rautel fue trasladado a la Ciudad de México, donde le dictan prisión preventiva.

También se reveló que Rautel llamó varias veces al personal de la Fiscalía de Morelos.



Los mensajes entre Rautel "N" y Vanessa "N"

9 de noviembre. Autoridades revelan mensajes entre Rautel "N" a su novia Vanessa "N", antes de ser detenidos y con los que cuadraban una historia para que no los implicaran en el feminicidio.

Dos días después de la muerte de Ariadna Fernanda, Rautel le mandó a Vanessa el siguiente mensaje: "Me da miedo todo esto".

Ambos acordaron que cooperarían, pero que debían tener cuidado con "los detalles".

Mientras, Vanessa posteaba en sus redes sociales mensajes para lamentar la muerte de su amiga: "Seguramente luchaste hasta el final y no hubo quien te ayudará".

10 de noviembre. Congreso de Morelos solicitó comparecencia del fiscal Uriel Carmona.



FGR atrae el caso

14 de noviembre. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) va a traer el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda.

16 de noviembre. "Impecable" el trabajo de peritos en caso de Ariadna Fernanda, defiende fiscal de Morelos, ante el congreso del estado.

17 de noviembre. Rautel "N" se reserva su derecho a declarar sobre feminicidio de Ariadna Fernanda.

Además la fiscal Ernestina Godoy confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) continuará con las investigaciones del caso del feminicidio de Ariadna Fernanda.



¿Quién era Ariadna Fernanda?

Ariadna Fernanda López Díaz, nació el 5 de julio de 1995, se encontraba emprendiendo un salón de belleza, además de interesarse en la parte turística de los restaurantes. Una mujer alegre que le gustaba cantar, bailar, así cómo el rock y las bandas.

Vivía con su mejor amiga en la colonia Jardín Balbuena en la alcaldía de la Venustiano Carranza, no tenían mucho de haberse mudado.

En entrevista, Camila Rodríguez, comentó que creció junto a Ariadna, además que tenían edades similares y era considerada mucho más que solo una tía. Al fallecer su madre de cáncer, sus tíos y sus sobrinos eran la única familia cercana que tenía, esta situación hizo que Fernanda se tatuara el nombre de su madre en el pecho, con el cual fue identificada.