Ariadna Montiel deja Secretaría del Bienestar: Sheinbaum anuncia relevo

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Ariadna Montiel deja la Secretaría del Bienestar "para avanzar en otras tareas del Movimiento al que pertenecemos todas" y Leticia Ramírez la reemplaza.

Claudia Sheinbaum anuncia cambio en Secretaría del Bienestar

En un video grabado junto a integrantes de la dependencia, responsables territoriales y delegados encargados de la operación de los programas sociales, la mandataria federal informó sobre la decisión y reconoció el trabajo de Montiel al frente de la institución encargada de distribuir apoyos como la pensión para adultos mayores y los programas dirigidos a personas con discapacidad.

"El día de hoy, Ariadna me ha dicho que deja a la Secretaría de Bienestar porque quiere avanzar en otras tareas del movimiento al que pertenecemos todas y todos", expresó Sheinbaum, al subrayar que desde el gobierno se mantiene la defensa del proyecto de transformación de la vida pública del país.

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Leticia Ramírez asume Secretaría del Bienestar

Durante el mismo anuncio, la titular del Ejecutivo federal dio a conocer que Leticia Ramírez Amaya asumirá la Secretaría de Bienestar en sustitución de Montiel.

La nueva responsable de la política social se desempeñó previamente como secretaria de Educación Pública durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y actualmente colaboraba con Sheinbaum en la Presidencia.

"Leti (Ramírez) va a ser ahora la secretaria de Bienestar, ocupa el lugar de Ariadna", indicó la presidenta, al destacar la trayectoria de Ramírez Amaya, con quien —dijo— ha trabajado desde hace años en tareas territoriales.

Sheinbaum también aprovechó el mensaje para reiterar que los programas sociales se mantienen garantizados como derechos constitucionales, por lo que, aseguró, no pueden ser retirados.

"Que sepan que los programas están, como siempre, en la Constitución, que ya nadie puede quitarle la pensión y todos los programas de bienestar al pueblo de México", afirmó.

En el video, Montiel agradeció la confianza de la presidenta, mientras que Ramírez Amaya expresó su compromiso con la continuidad de los programas sociales.

La salida de Montiel ocurre en un contexto en el que diversas figuras han comenzado a reacomodarse rumbo a la elección del 2027.

En este caso, la secretaria del Bienestar buscará ser la nueva dirigente Nacional de Morena, cuyo congreso fue convocado para el siguiente 3 de mayo.

Sheinbaum concluyó el mensaje deseándole éxito a la ahora exsecretaria en sus nuevas tareas y reiteró que el equipo de Bienestar continuará trabajando "por el pueblo de México".