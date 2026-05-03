logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VIDRIO CENTRO SUMMIT 3.5: CONOCIMIENTO, INDUSTRIA Y VISIÓN DE FUTURO EN EL BAJÍO

Fotogalería

VIDRIO CENTRO SUMMIT 3.5: CONOCIMIENTO, INDUSTRIA Y VISIÓN DE FUTURO EN EL BAJÍO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Ariadna Montiel nueva presidenta de Morena

Oscar de Cueto fue designado secretario de Finanzas durante la misma sesión del Congreso.

Por El Universal

Mayo 03, 2026 01:59 p.m.
A
Ariadna Montiel nueva presidenta de Morena

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- El

Congreso Nacional de Morena
, en su octava sesión extraordinaria, eligió

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


por unanimidad a Ariadna Montiel Reyes como nueva presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido. En la sesión, más de mil 830 congresistas también eligieron a Oscar de Cueto García, exdirector de Desarrollo Social y Bienestar, como secretario de Finanzas del partido.
Ahí mismo, el Congreso avaló reformas al estatuto como la creación formal del cargo de Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones; la posibilidad de afiliar militancia de manera digital y que las presidencias de los Consejos estatales también se conviertan en consejerías nacionales.
En su mensaje como nueva presidenta de Morena, Ariadna Montiel recordó el mensaje de rechazo al neoliberalismo de Andrés Manuel López Obrador y su trayectoria como dirigente estudiantil y militante de izquierda.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Morenistas dejan solo a Rubén Rocha tras pedir licencia
Morenistas dejan solo a Rubén Rocha tras pedir licencia

Morenistas dejan solo a Rubén Rocha tras pedir licencia

SLP

El Universal

Senadores y diputados de Morena expresan que Rubén Rocha debe asumir consecuencias legales tras separarse del cargo.

Ariadna Montiel nueva presidenta de Morena
Ariadna Montiel nueva presidenta de Morena

Ariadna Montiel nueva presidenta de Morena

SLP

El Universal

Oscar de Cueto fue designado secretario de Finanzas durante la misma sesión del Congreso.

México activa alerta sísmica en celulares para simulacro nacional 2026
México activa alerta sísmica en celulares para simulacro nacional 2026

México activa alerta sísmica en celulares para simulacro nacional 2026

SLP

El Universal

El mensaje de alerta sísmica llegará sin necesidad de internet y sonará incluso si el celular está en silencio o bloqueado.

Mueren cinco integrantes de familia en incendio en Matamoros
Mueren cinco integrantes de familia en incendio en Matamoros

Mueren cinco integrantes de familia en incendio en Matamoros

SLP

El Universal

Autoridades y bomberos trabajan para determinar la causa del incendio que causó cinco muertes.