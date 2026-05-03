Ariadna Montiel nueva presidenta de Morena
Oscar de Cueto fue designado secretario de Finanzas durante la misma sesión del Congreso.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- ElCongreso Nacional de Morena , en su octava sesión extraordinaria, eligió
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por unanimidad a Ariadna Montiel Reyes como nueva presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido. En la sesión, más de mil 830 congresistas también eligieron a Oscar de Cueto García, exdirector de Desarrollo Social y Bienestar, como secretario de Finanzas del partido.
Ahí mismo, el Congreso avaló reformas al estatuto como la creación formal del cargo de Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones; la posibilidad de afiliar militancia de manera digital y que las presidencias de los Consejos estatales también se conviertan en consejerías nacionales.
En su mensaje como nueva presidenta de Morena, Ariadna Montiel recordó el mensaje de rechazo al neoliberalismo de Andrés Manuel López Obrador y su trayectoria como dirigente estudiantil y militante de izquierda.
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