Ariadna Montiel nueva presidenta de Morena

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- El

, en su octava sesión extraordinaria,

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por unanimidad acomo nueva presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido. En la sesión, más de mil 830 congresistas también eligieron a, exdirector de Desarrollo Social y Bienestar, comodel partido.Ahí mismo, el Congreso avalócomo la creación formal del cargo de Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones; la posibilidad de afiliar militancia de manera digital y que las presidencias de los Consejos estatales también se conviertan en consejerías nacionales.En sucomo nueva presidenta de Morena,recordó elde rechazo al neoliberalismo dey su trayectoria como dirigente estudiantil y militante de izquierda.