VIDRIO CENTRO SUMMIT 3.5: CONOCIMIENTO, INDUSTRIA Y VISIÓN DE FUTURO EN EL BAJÍO

n el marco de su 35 aniversario, Grupo Vidrio Centro llevó a cabo el Vidrio Centro Summit 3.5 – 35 Años de Excelencia, un encuentro estratégico que reunió a líderes empresariales, aliados comerciales, especialistas del sector y representantes institucionales en Hacienda Real, San Luis Potosí.

El Summit fue concebido y dirigido estratégicamente por NARVIA Corporativo, bajo el liderazgo de Ivett Larrea, quien fungió como Directora Estratégica del proyecto, articulando una visión orientada a la generación de valor, la vinculación empresarial y el posicionamiento de la industria del vidrio como un sector clave en el desarrollo económico regional.

A lo largo de la jornada, el evento se consolidó como una plataforma de alto nivel enfocada en el análisis, la actualización y la conexión entre actores de la industria de la construcción y el vidrio, destacando el conocimiento como una ventaja competitiva en un entorno en constante evolución.

El Summit integró un programa estratégico de contenidos, enfocado en tendencias e innovación, abordando temas como vidrio arquitectónico, eficiencia energética, control solar, acústico y soluciones de seguridad, evidenciando la transformación del sector hacia esquemas más especializados, sostenibles y tecnológicamente avanzados.

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Uno de los ejes centrales fue el fortalecimiento de la proveeduría local, promoviendo la colaboración entre empresas, proveedores y clientes, con el objetivo de consolidar una cadena de valor más sólida y competitiva en la región Bajío. En este sentido, el Summit facilitó el intercambio de ideas, la generación de alianzas estratégicas y la apertura de nuevas oportunidades de negocio.

La participación multisectorial —que integró empresas líderes, instituciones educativas, organismos empresariales y autoridades— reflejó la relevancia de construir ecosistemas colaborativos que impulsen el crecimiento económico y la innovación en el estado.

Más allá de la conmemoración, el Vidrio Centro Summit 3.5 representó un punto de inflexión hacia el futuro, posicionándose como un referente en la profesionalización de la industria. A través de este tipo de iniciativas, Grupo Vidrio Centro, en colaboración con NARVIA, reafirma su compromiso con la innovación, la calidad y el desarrollo sostenible del sector.

Como parte del evento, se reconoció la trayectoria de colaboradores con más de una década de servicio, destacando el valor del capital humano como uno de los pilares fundamentales en la historia y evolución del Grupo.

Con una visión clara hacia los próximos años, el Summit deja como legado una industria más conectada, informada y preparada para enfrentar los retos del entorno actual, consolidando a San Luis Potosí como un punto estratégico para el desarrollo del sector en México.