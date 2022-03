Armendáriz "se baja" de comisión para evitar conflictos de interés

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- La empresaria y diputada federal de Morena, Patricia Armendáriz, informó que no participará en la discusión de temas puntuales en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados con el fin de evitar un posible conflicto de interés.

Lo anterior en respuesta a la periodista Lourdes Mendoza, quien señaló este jueves que la exmiembro de "Shark Tank México" "se dio de baja" de dicha comisión.

"Extra? La diputada @PatyArmendariz se dio de baja de la comisión de hacienda", escribió la comunicadora en Twitter, al citar un documento de la Cámara de Diputado fechado el pasado 1 de marzo.

No obstante, Armendáriz, quien funge como secretaria de dicha comisión, explicó que lo dicho por Lourdes Mendoza es falso, pues únicamente dejará de participar en temas puntuales con el propósito de evitar algún conflicto de interés.

"Entérate bien por un buen periodismo por favor querida", reclamó.

Explicó que cuando un integrante de una comisión tiene un potencial conflicto de interés en un tema, se abstiene de votar.

"Para el tema de hoy ese era el caso. Pero como la votación cuenta, me di de baja para esta sesión para ceder a un compañero mi voto".